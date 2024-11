Stalnuhhin loobus Narva volikogu esimehe kohale kandideerimisest

Vastuseks Postimehe küsimustele võimupöörde kohta Narvas, teatas Mihhail Stalnuhhin, et ei kandideeri piirilinna volikogu esimeheks.

"Ma näen, kuidas ärritan praktiliselt kõiki erakondi väljaspool Narvat. Ega keegi ei armasta ebameeldivat tõde kuulda. Seepärast teatasin proua Raikile, et loobun volikogu esimehe kohale kandideerimast uue koalitsiooni moodustamise huvides. Paraku ei ole võimalik Eestis Stenbocki majaga koostööd teha jäädes samal ajal ausaks inimeseks."

Stalnuhhini volikogu esimeheks mittekandideerimist kinnitas ERR-ile ka Katri Raik

"Ma pean Mihhail Stalnuhhini sammu, et ta ei kandideeri volikogu esimeheks, väärikaks ja oluliseks," ütles Raik.

Raik lisas, et ta ei nõudnud Stalnuhhinilt volikogu esimeheks kandideerimisest loobumist, aga sellest oli neil juttu.

"Selles, et see võiks olla edasiminemise tee, oli tõepoolest juttu. Aga kindlasti ei ole ma mitte midagi nõudnud. Koalitsioonipartneritelt ei nõuta, neile tehakse ettepanekuid ja seda arutatakse," ütles Raik.

Raik ütles, et tema ja fraktsioon Respekt ei pidanud mingeid paralleelseid läbirääkimisi.

Narva volikogus on 31 liiget ehk võimuliidu moodustamiseks on vaja vähemalt 16 saadiku toetust. Raik ütles teisipäeva pärastlõunal, et tema andmetel on uue võimuliidu toetajaid praegu 17, aga õhtuks võib nende arv tõusta 18-le või 19-le.

"See tõepoolest on kahjuks selline liikuv number, aga rohkem kui 16 ehk kui enamuseks on vaja, on olemas."

Kas Stalnuhhini n-ö eesliinilt kõrvale astumine tähendab, et siiski sünnib Narvas uus võimuliit ja temast ikkagi saab linnapea kandidaat, saab selgeks õhtul, kui kell 18 koguneb Katri Raigi valimisliit Respekt.

"Kuna sündmused toimuvad suures avalikkuse huviorbiidis ja suhteliselt Browni liikumisega, siis on keeruline aru saada, aga ma loodan kell kuus oma kolleege nähes aru saada, kus me oleme ja milline on meie soov edasi liikuda."

Raik avaldas arvamust, et viimased päevad on olnud päris suureks õppetunniks.

"Paljud inimesed Tallinnas ja mujal Eestis teavad täpselt, kuidas tuleb Narvas elada. Ja kuidas tuleb teha koalitsioone, kuidas tuleb läbi rääkida ning kes on eestimeelne ja kes ei ole. Ma loodan, et mõnel inimesel on ka oma väljaütlemiste pärast veidi häbi. Ma soovitan edaspidi Narva vastu näidata üles igapäevaselt suuremat huvi, mitte ainult siis kui on kriisiolukord," sõnas Raik.

Esialgse kokkuleppe järgi pidid Narva uue võimuliidu moodustama Stalnuhhini selja taga seisvad osad senise võimufraktsiooni Narva liikmed ja Katri Raigi juhitav valimisliit Respekt. Raik pidi saama linnapeaks ja Stalnuhhin volikogu esimeheks.