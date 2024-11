Raik: Narva volikogu esimehe kandidaat on Tatjana Stolfat

Katri Raik ütles, et Narva koalitsioonilepe püsib ja koostöö jätkub. Tema sõnul on uus volikogu esimehe kandidaat Tatjana Stolfat.

"Me jätkame koostööd tulevase fraktsiooniga Narva 2.0 ja selle koostöö aruteluga jätkame me praegu. Meil on uus volikogu esimehe kandidaat, see on Tatjana Stolfat. Me ootame ka volikogu aseesimehe ja fraktsiooni juhi kandidaate, et võtta vastu lõplik otsus," ütles Raik.

"Kõik selgub neljapäeval, kui on volikogu esimehe valimine. Väga keeruline on pidada läbirääkimisi meedia nii suure tähelepanu all, sellepärast me palume lihtsalt nüüd rahu kuni selle hetkeni, kui kõik asjad on lõplikult selged," sõnas Raik.

"Kui asjad ei lähe plaanikohaselt, on alati veel üks suurepärane võimalus, minna opositsiooni," ütles ta veel.

Esmaspäevasel pressikonverentsil avalikkust ärritanud seisukohtadega esinenud Mihhail Stalnuhhin teatas, et ei kandideeri Narva linnavolikogu esimeheks.

"Ma näen, kuidas ärritan praktiliselt kõiki erakondi väljaspool Narvat. Ega keegi ei armasta ebameeldivat tõde kuulda. Seepärast teatasin proua Raikile, et loobun volikogu esimehe kohale kandideerimast uue koalitsiooni moodustamise huvides. Paraku ei ole võimalik Eestis Stenbocki majaga koostööd teha, jäädes samal ajal ausaks inimeseks," ütles Stalnuhhin.

Esialgse kokkuleppe järgi pidid Narva uue võimuliidu moodustama Stalnuhhini selja taga seisvad osad senise võimufraktsiooni Narva liikmed ja Katri Raigi juhitav valimisliit Respekt. Raik pidi saama linnapeaks ja Stalnuhhin volikogu esimeheks.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond arutas Narva koalitsiooni teemat teisipäeval ka juhatuse koosolekul, ent üheti otsust sellega seoses vastu ei võetud ja ka erakonna esimees Lauri Läänemets jäi oma senise seisukoha juurde.

"Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatuse ühine seisukoht on, et Mihhail Stalnuhhin ei sobi Narva linna juhtimises osalema. Oluliselt rohkem jagatud väärtusi pole meil ka Narva keskerakondlastega, kes linna aastakümneid oma korruptiivses haardes on hoidnud ning kes näiteks tankimonumendi juures Georgi linte jagades riigi keskvõimu suhtes vastumeelsust ässitasid. Erakonna esimehena ei toeta ma Katri Raiki valimisliidu koostööd Stalnuhhiniga. Kui sellist koalitsiooni üritaks Narvas luua Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, ei tuleks see kõne alla," ütles Läänemets.