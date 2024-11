Jevgrafov tõrjus süüdistusi: Narva keskerakondlased on eestimeelsed

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige ja Keskerakonna Narva piirkonna esimees, sealne linnavolinik Aleksei Jevgrafov ütles, et nii Katri Raik kui ka Mihhail Stalnuhhin valmistuvad oma koalitsiooni luues kohalikeks valimisteks. Kremli-meelseteks nimetatud Narva keskerakondlased on Jevgrafovi sõnul eestimeelsed.

"See on suur, suur mäng. Kõik valmistuvad valimisteks. Praegu on selge, et Mihhail Stalnuhhin läheb valimistele omanimelise nimekirjaga, see on kas Mihhail Stalnuhhini rahvaliit või mingi teine nimekiri. Teiselt poolt on Katri Raiki nimekiri. Ja praegu see toimubki, nemad otsivad endale toetajaid," ütles Jevgrafov ERR-ile.

Jevgrafov kommenteeris ka seda, miks Raiki sõnul ta Mihhail Stalnuhhiniga koalitsiooni tegema läks, aga mitte Jevgrafoviga. Raik ütles, et Jevgrafov ei ole lihtsalt usaldusväärne. "Üle aasta tagasi viskas ta meid ise üle parda, siis kui koalitsioonileping oli alla kirjutatud. Ta ei ole usaldusväärne partner. See on kõige olulisem," lausus Raik.

"Tuleb tõdeda, et Katri Raik paraku liiga palju valetab viimasel nädalal. Me olime valmis tegema kindlat koalitsiooni, ära muutma linnastruktuurid, mis on hädavajalik, sest ilma selleta linnapea lihtsalt ei saa tegutseda iseseisvalt ja sihipäraselt. Katri Raik teab hästi, et oli tehtud ka erakonna poolt otsus tema kasuks, aga paraku temale on mugavam, et linnapea tool on tema käes. Ja see ongi kõige tähtsam põhjus," vastas sellele Jevgrafov.

Raik rääkis veel, et Jevgrafovi fraktsiooni koondati inimesi ähvardades, et kui nad ei tule, võetakse neilt ära töökoht. "Sinna fraktsiooni koondati inimesi ähvardades, et kui nad ei tule, võetakse neilt ära töökoht. Minu jaoks on see mõjuvõimuga kauplemine ja absoluutselt lubamatu," ütles Raik.

"Kindlasti mitte, ma lükkan tagasi need süüdistused. Ma võin öelda ainult seda, et läbirääkimistel Katri Raikiga Katri Raik nõudis vaid seda, et tuleb vabastada ametist Narva haigla peaarst, teistest inimestest ei olnud kordagi juttu," reageeris Jevgrafov.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees, siseminister Lauri Läänemets ütles teisipäeval, et Stalnuhhinile ette heidetud Kremli-meelsus on levinud ka Narva keskerakondlaste seas, kes on linna aastakümneid ka oma korruptiivses haardes hoidnud. Jevgrafov soovitas Läänemetsal pöörduda politseisse.

"No mida ta veel võib öelda, et õigustada Katri Raiki? Tema üldse ei ole kursis, mis Narvas tegelikkuses toimub. Kui ta süüdistab meid korruptsiooni tegevustes, siis las pöördub politseisse, tal peaks olema tõendeid selle kohta. Mina võin öelda seda, et vastvalitud piirkonna esimehena olen ma väga huvitatud sellest, et Keskerakonna read oleksid puhtad ja korruptsioonist vabad ja me liigume sinnapoole, et värskendada oma liikmelisust," rääkis Jevgrafov.

Kremli-meelsust tema sõnul Narvas keskerakondlaste seas ei ole. "Narva on selles mõttes erinev linn, muidugi on linnas inimesi, kes rohkem vaatavad Venemaa poole kui Eesti poole. Aga meie volikogu liikmed on kindlasti eestimeelsed, kes on Keskerakonna fraktsioonis," sõnas Jevgrafov.

ERR küsis, et kui Jevgrafov oleks teinud pressikonverentsi Katri Raikiga, siis kas ta ei oleks teinud seda valdavalt vene keeles ja ei oleks nimetanud Eesti vabariiki Eesti NSV-ks, nagu tegi Mihhail Stalnuhhin.

"Muidugi. Aga samas, kui keegi küsiks vene keeles, siis ma vastaksin vene keeles, aga korralik tõlge peaks olema tagatud. Mihhail Stalnuhhin sellel pressikonverentsil näitas Narva elanikkonnale, et tema seisab nende eest, ta ei muuda oma meelsust ja praegu on ta kangelane inimeste jaoks. Sellega ta läheb valimistele," kommenteeris ta.

See, et Stalnuhhin ütles Eesti vabariigi asemel Eesti NSV oli Jevgrafovi arvates teadlikult planeeritud. "Ta on väga kogenud poliitik ja ma ei usu, et niisama juhuslikult võiks seda väljendada. Ma arvan, et see on hästi mängitud spektaakel ja selle sõnumiga tema lähebki valimistele," lausus Jevgrafov.

Jevgrafov avaldas lootust, et Raiki ja Stalnuhhini koalitsiooniga volikogus edasi ei minda.

"Ma loodan, et meil on veel aega, et tänast olukorda muuta. Narva on selline linn, et me saame kindlad olla siis, kui käed on üles tõstetud ja muudatused on toimunud. Tänase päeva seisuga on volikogu esimees Irina Janovitš, väga tubli naine. Ja Jaan Toots on väga tubli linnapea," ütles Jevgrafov.

Hääletus Narva volikogu esimehe kandidaadi Tatjana Stolfati üle toimub neljapäeval.