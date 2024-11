Nursipalu laienduse avalikul arutelul arendusega leppimise märke ei paistnud

Nursipalu harjutusala laiendamiskava teatavaks tegemisest on möödas kaks aastat ja selle aja jooksul on riik teinud uuringuid, pidanud maaomanikega läbirääkimisi ning alustanud esimeste teede rajamisega. Samuti on valitsus muutnud harjutusala piire, mille üle toimus esmaspäeval Võrus ettepanekute avalik arutelu.

Kaks aastat tagasi tegi kaitseminister Hanno Pevkur teatavaks, et enam kui 20 omaniku maja jääb riigi kavandatud Nursipalu harjutusala alla ning neil tuleb oma kodudest loobuda.

"Protsessile ikka ei vaata ilusasti, aga täna oled tolles mõttes juba maha rahunenud, et too esimene emotsioon oli ikka väga hull, kui oktoobri lõpus teada saime, et talusid hakatakse käest võtma. Ega me ei pääse sellest ilmselt ja eks me lohuta ennast sellega, et siin Eestis on mujalgi neid jamasid. See Rail Balticu teema," rääkis kohalik elanik Tarvi Tuusis.

Tuusis ütles, et riik võtab temaga ühendust kvartalis korra. Kokkuleppeni pole seni jõutud ning uut kohta samuti pole silmapiiril – Tuusise jaoks on oluline, et pere saaks jätkata põllupidamisega.

Samas on mitmed kodudega tehtud tehingud juba lukku löödud – kui palju täpselt, seda Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) ei avalda.

"Osad majad oleme enda kätte juba saanud. Meil on plaan selline, et me tahame need majad nii-öelda konserveerida. Lammutada me neid maju ei taha, kindlasti me saame neid maju ka väljaõppes kasutada," RKIK-i harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru.

Harjutusala piiride korrigeerimisega on lisandunud 215 maaüksusele 13 täiendavat eraomandis olevat üksust, millest viis on hoonestatud – laienemine tuleb maa- ja koduomanike arvelt, kes on ise pöördunud riigi poole ettepanekuga oma maa harjutusala piiridesse arvata või kellele riik on teinud vastavasisulise ettepaneku. Näiteks sai ettepaneku loobuda oma kodust Peeter Kivioja Nilbõ külast, kel jääb juba nagunii arenduse alla 60 hektarit maad.

"Meeleolu on küll nukker, aga otsus on vastu võetud, et lähen minema oma kodust, hakkan otsima uut kohta. Maa oleks nagunii ära läinud ja minuga võeti ise ühendust, ma ei pidanud ise midagi ajama. Maa nagunii võeti mul ära ja nemad ka arvasid, et läheb siis koos majaga, et siin pole enam mingit vahet. Hindamine on ära tehtud, aga tulemusi ei tea midagi veel," selgitas ta.

Võrus oli esmaspäeval Nursipalju harjutusala piiride korrigeerimisele tehtud ettepanekute avalik arutelu. Paarisaja kohaletulnu seas oli nii kohalikke kui ka inimesi väljapool Võrumaad. Nursipalu arendamisega leppimise märke ei ilmutatud.

Enim nördimust tekitas saalis olijates tõdemus, et harjutusala laiendamiseks uuritakse põhjalikult looduskeskkonda ja ohustatud liike, mis ulatub metsiste stressiuuringuteni välja, samas kui müra mõju inimestele ei ole uuritud. Nii naerdi esinejad korduvalt välja, süüdistati riigi esindajaid valetamises kuni selleni välja, et oma protesti märgiks võeti ette ühislaulmine.