Karis Zurabišvilile: Eesti toetab Gruusia rahvast

Alar Karis rääkis Saloome Zurabišviliga olukorrast Gruusias ning kinnitas Eesti kindlat toetust Gruusia rahva tahtele Euroopa Liidu püüdlustes.

"Gruusia rahvas on korduvalt väljendanud oma tahet kuuluda Euroopa Liitu. See on olnud nende pikaajaline siht ja lubadus, mille on andnud ka nende juhid. Gruusia valitseval parteil ei ole mandaati peatada enamiku soovi ja keerata riigi tee Euroopast eemale. Gruusia rahval on õigus valida oma tee ja tulevik," rääkis Karis.

Euroopa Liiduga liitumist soovib 80 protsenti Gruusia inimestest.

Karis toonitas, et Gruusia rahva hääl peab olema kuuldav. "Igal inimesel on õigus rahumeelselt protesteerida ja end turvaliselt tunda. Jõu kasutamine meeleavaldajate vastu on vastuvõetamatu," lisas ta, mõistes hukka meeleavaldajate vastase vägivalla.