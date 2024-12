Gruusia eriüksused surusid meeleavaldajad Rustaveli tänavalt välja

Politsei kasutas meeleavaldajate vastu pisargaasi ja veekahureid ning vahistas mitukümmend protestijat. Samuti lammutati ooperiteatri ette püstitatud barrikaadid, vahendas Interfaxi korrespondent koha pealt.

Valdav osa meeleavaldajaid taganes politsei pealetungi eest Thbilisi riikliku ülikooli suunas Tšvtšavadze tänavale, kus nad peatasid autoliikluse, nagu tegid seda ka eelneval ööl. Õige pea likvideerisid politseiüksused aga kõik linna tänavatele püstitatud teetõkked. Varahommikul olid mõnikümmend meeleavaldajat jäänud Rustaveli metroojaama lähistele, märkis Interfax.

Gruusia siseministeeriumi teatel on viimastel päevadel Thbilisis toimunud meeleavaldustes viga saanud 113 politseinikku. Kui palju on vigastatuid protestijate seas, ei ole teada.

Neli opositsioonirühmitust kutsusid pühapäeval meeleavaldajaid üles nõudma oma töökohalt tasustatud puhkust, et protestidel osaleda, nagu on ette nähtud tööseaduses.

Gruusia läänemeelne president Salome Zurabišvili kutsus aga üles avaldama survet konstitutsioonikohtule, et see tühistaks eelmisel kuul toimunud valimiste tulemused, mille võitjaks kuulutati oligar Bidzina Ivanišvilile alluv valitsuspartei Gruusia Unistus. Nii opositsioon kui ka Zurabišvili väidavad, et valimistulemusi võltsiti.

Meeleavaldused on pealinnas Thbilisi ja teistes suuremates Gruusia linnades toimunud alates neljapäeva õhtust. Protestid puhkesid pärast seda, kui riigi peaminister teatas, et lükkab kuni 2028. aastani edasi läbirääkimised Euroopa Liiduga ühinemise üle. Otsus järgnes sellele, kui Euroopa Parlament kuulutas oktoobris peetud Gruusia parlamendivalimised ebaausateks ning kutsus korraldama uusi valimisi sõltumatute vaatlejate kontrolli all.

Euroopa Liit ja USA teatasid, et neid teeb ärevaks see, mida nad tõlgendavad kui Gruusia nihkumist läänemeelselt teelt tagasi Venemaa orbiidile.

Gruusia Unistus väidab, et tegutseb riigi suveräänsuse kaitsmiseks välise sekkumise eest.