Tallinn avab viies üleminekukoolis eestikeelsed klassid

Tallinn avab tuleval õppeaastal viies eestikeelsele õppele üle minevas koolis klassid eesti keelt emakeelena rääkivatele lastele. Eestikeelsed klassid on ülelinnalise vastuvõtuga ehk ühtegi last nendesse ei suunata, valiku laps sellesse klassi viia peavad vanemad tegema ise.

"Näeme tendentsi, et viis-kuus aastat on aina enam muukeelseid lapsi läinud eestikeelsetesse koolidesse ja seal on väga suur koormus, eriti mis puudutab Lasnamäe piirkonda – Kuristiku ja Laagna gümnaasiumit," rääkis Tallinna abilinnapea Aleksei Jašin.

Et haridussüsteemi ühtlustada, plaanib linn viies üleminekukoolis avada ülelinnalise vastuvõtuga klassi eesti keelt emakeele tasemel rääkivatele lastele. Need võivad olla nii täiesti eestikeelsest perest kui ka kakskeelsest perest tulevad lapsed.

"Oleme valinud koole sel põhimõttel, et seal on tubli ettevalmistatud personal olemas, et õpetada aineid ja keelt emakeelena," ütles Jašin.

Mahtra põhikoolis avatav eestikeelne klass põhineb Montessori pedagoogikal. Jašini sõnul on populaarne pedagoogiline lähenemine ka viis tõsta kooli atraktiivsust eesti keelt rääkivate laste vanemate seas. Ta lisas, et viimasel ajal on koolis toimunud suured muutused ja kooli on tööle läinud palju eesti keelt heal tasemel rääkivaid õpetajaid.

Ülelinnalise vastuvõtuga eestikeelne klass avatakse ka Lasnamäe vene gümnaasiumis, mille nimeks saab peagi Tähesaju gümnaasium. "Seal on samuti pikaajaline traditsiooniline keelekümblusõpe ja väga tugevad õpetajad olemas. Lisaks nende omapära võõrkeelte laiahaardelisel õpetamisel," rääkis Jašin.

Selline klass avatakse ka Läänemere gümnaasiumis, Mustamäe humanitaargümnaasiumis ja Tõnismäe reaalkoolis.

"Kõige olulisem on, et need klassid on 100 protsenti vabatahtlikud, mitte kedagi lastest ega peredest ei suunata sinna määramisel või sunniviisiliselt. Üle linna vastuvõtt tähendab seda, et perekond peab tooma ise paberid sisse, käima vestlusel kooli juhtkonna ja tulevase õpetajaga ja langetama selle otsuse iseseisvalt, kas ollakse valmis või mitte," rõhutas Jašin.