Riigikogu komisjonid arutasid Eesti seisukohti EL-i kliimaeesmärgi kohta

Keskkonnakomisjon on kliimaeesmärke arutanud ka varem ning esmaspäeval toimunud istungil otsustas komisjon teha ka omapoolsed muudatused. Komisjoni esimees Igor Taro (E200) ütles, et muudatuste tegemisel arvestati ettevõtjate arvamusega. Ehk siis, kui Euroopa Liit soovib, et Eesti vähendaks saastamist seni plaanitust kiiremini tuleks analüüsida, millistel tingimustel ja kas see on jõukohane

"Need on samad tingimused, millest on ettevõtjad rääkinud, et tehnoloogiate kättesaadavus, riiklike eripäradega arvestamine ja rahastusvõimalused. Ja siis me tõdeme, et ilma nende tingimuste täitmiseta ei ole võimalik edasi minna," ütles Taro.

Riigikogule saadetud arvamuses ütleb ka õiguskantsler Ülle Madise, et uute kliimaeesmärkidega nõustumise eeltingimuseks on vajaliku tehnoloogia

olemasolu ning et seisukohtade sõnastamisel tuleks olla hoolikas

Majanduskomisjon omapoolseid muudatusettepanekuid esmaspäeval ei sõnastanud. Komisjoni esimees Jaak Aabi (SDE) sõnul toetab komisjon põhijoontes valitsuse seisukohta.

"Ka valitsuse seisukohas on toodud välja need tingimused, eeltingimused, kui hakatakse koostama seadusandlikke akte," lausus Aab. "Tuletan meelde, see on teatis, mille kohta Euroopa Liidu liikmesriigid ütlevad, et suund on okei, aga siis tulevad need tingimused, millega ollakse nõus, kui hakatakse koostama määrusi, direktiive ja nii edasi."

Maaelukomisjonis jäi aga arutelu esmaspäeval pooleli.

"Kaks põhisuunda jäi laua peale," ütles maaelukomisjoni aseesimees Siim Pohlak (EKRE). "Üks oli koalitsioonierakondade oma, kes sooviksid Euroopas eesrindlikult ja kiiresti liikuda edasi kliimaeesmärkidega. Teiselt pool siis EKRE, kui ainus opositsioonierakond maaelukomisjonis – meie arvasime, et peaks rohkem kaaluma ja mitte kiirustama selle asjaga."

Euroopa Liidu asjade komisjon (ELAK) tutvub arvamustega reedel. Kliimaeesmärke riigikogu suur saal arutama ei hakka ning otsuse langetab ELAK.

"Selles mõttes ELAK täidab riigikogu rolli ehk siis riigikogu üldkogu on delegeerinud Euroopa Liidu asjade otsustamise Euroopa Liidu asjade komisjonile," ütles ELAK-i esimees Peeter Tali (E200).

Euroopa Liidu Asjade komisjon vaatab komisjonide seisukohad üle reedel.