Elron: Balti sõiduplaanide ühtlustamisest võidavad pigem lõunaeestlased

Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem tõdes "Terevisioonis", et tegemist on esimese sammuga pikema ühenduse loomiseks Balti riikide vahel. Nüüdseks on kokku lepitud, et 6. jaanuarist on kolme riigi raudteefirmade sõiduplaanid ühendatud selliselt, et rongiga Tallinnast Vilniusesse saab mugavamalt kahe ümberistumisega.

Betlem möönis, et Tallinnast Vilniusesse sõitmiseks ettevõte kõige suuremat nõudlust esialgu ei näe, kuna sõiduaeg on kümme tundi, lisaks kulub umbes pool tundi ümberistumise peale. Ajaliselt oleks rongisõit Betlemi sõnul bussisõiduga isegi võrreldav, ent arvestades asjaolu, et Eesti pealinnast Leedu pealinna sõitmine maksab rongiga 52 eurot, on bussisõit praegusel juhul odavam.

"Võitjad on pigem lõunaeestlased. Näiteks Tartust Riiga sõitmiseks tuleb teha ümberistumine Valgas, sõit võtab neli tundi ja maksab 13 eurot," sõnas Betlem.

Tartust Vilniusesse sõitmiseks tuleb kahel korral ümber istuda, kord Valgas ja kord Riias. Tartust Valgani veab reisijaid Elroni rong, sealt edasi Läti rong ning Riiast Vilniusesse Leedu rong. Betlem selgitas, et Leedu rong on ehitatud pikamaarongiks ning Eesti omadega sarnasem. Samuti pakutakse Leedu rongis toitlustust. Vahepealne Läti rong vajaks Betlemi sõnul kaasajastamist.

Selleks, et Eestist Leetu rongiga saada, tuleb pärast iga ümberistumist uuelt vedajalt uus pilet osta. Kolme rongisõidu piletihinna liitmisel tulebki Tallinna-Vilniuse rongi piletihinnaks 52 eurot. Ka Tartust Riiga sõiduks tuleb esmalt osta Elronilt Tartu-Valga rongipilet ja hiljem Valga-Riia pilet. Elroni esindaja lisas veel, et Riia rongiga ühilduv Tartu-Valga rong hakkab käima üks kord päevas, Valka jõuab see kella 14 paiku ning Valgast Riiga kestab sõit 2,5 tundi.

Betlemi kinnitusel käib töö selle nimel, et peagi oleks reisijatele kättesaadav ühtne piletisüsteem. Ta avaldas lootust, et see võiks sündida järgmise aasta esimese kvartali jooksul. Pileteid saab ühtlustatud sõiduplaanidega liinile hakata ostma järgmisel nädalal, kui on paigas lõplik sõiduplaan.

Eelpool kirjeldatu on Betlemi sõnul siiski hädapärane võimalus kahe riigi vahel rongiga liikumiseks ning edasi tegeletakse Tartu-Riia otseühenduse loomisega. Seda plaanitakse ekspressliinina, mis teeks teenuse mugavamaks.