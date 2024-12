Meta toetab Trumpi inauguratsiooni miljoni dollariga

Trump astub ametisse 20. jaanuaril ning vabariiklased hakkavad kontrollima ka USA kongressi. Tehnoloogiahiiglaste juhid parandavad oma suhteid Trumpiga ning näiteks multimiljardär Jeff Bezos õnnitles Trumpi otsustava valimisvõidu puhul ja ütles hiljem, et on Trumpi uue ametiaja suhtes optimistlik.

Juba varem oli näha märke, et ka Zuckerberg ja Trump saavad üha paremini läbi. Eelmise kuu lõpus kirjutas meedia, et Meta juht osales eraõhtusöögil Floridas Mar-a-Lagos. Meta tegevjuht on väidetavalt ka Trumpiga telefonitsi rääkinud.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et pärast õhtusööki kohtusid Meta tippjuhid Trumpi tulevase personaliülema Susie Wilesiga.

Zuckerberg ning tema nõunikud kohtusid veel ka senaator Marco Rubioga, viimasest saab USA järgmine välisminister. Zuckerbergi meeskond kohtus veel ka teiste tähtsate Trumpi liitlastega. Üks asjaga kursis olev inimene ütles, et Zuckerbergi meeskond teatas enne õhtusööki, et Meta teeb Trumpi inauguratsiooni fondile annetuse.

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et viimase sammuga tegid Zuckerberg ja Meta kannapöörde, kuna avalike andmete kohaselt pole ärimees ega tema firma varem inauguratsioone rahaliselt toetanud.

Trumpi ja Zuckerbergi varasem suhtlus on läinud üle kivide ja kändude. Oma esimese ametioleku ajal hoidis Trump Zuckerbergiga ühendust. 2019. aastal kohtusid nad Valge Maja ovaalkabinetis. 2020. aastal teatas Trump, et käis koos Zuckerbergiga õhtusöögil.

6.jaanuari 2021. aastal tungisid aga Trumpi-meelsed protestijad Kapitooliumi hoonesse ning Meta blokeeris toonase presidendi konto. Pärast seda teatas Trump, et kui ta naaseb Valgesse Majja, siis enam Zuckerbergiga õhtusööke ei tule.

Viimasel ajal aga saavad Zuckerberg ja Trump siiski üha paremini läbi. Juulis kiitis Meta juht Trumpi tegevust, viimane elas toona üle mõrvakatse. Trump sai kõrvast haavata, kuid tõusis siis kiiresti püsti ja tõstis üles rusikas käe.

Mõni päev pärast tulistamist pidasid Trump ja Zuckerberg maha vestluse ning oktoobris teatas Trump, et Zuckerberg meeldib talle nüüd palju rohkem.

Augustis ütles Zuckerberg, et andis pandeemia ajal Valge Maja survele järele ja Meta tegeles koroonaviirusega seotud postituste tsenseerimisega. Ta lubas siis, et jääb 2024. aasta valimistsükli ajal neutraalseks.

Viimaste kuude jooksul on Zuckerberg kritiseerinud aina enam demokraate ja kiitnud vabariiklasi. Novembris õnnitles Zuckerberg Trumpi valimisvõidu puhul ning ütles, et ootab põnevusega koostööd järgmise presidendiga.

Sel teisipäeval selgus veel, et Trump valis föderaalse kaubanduskomisjoni (FTC) juhiks Andrew Fergusoni, kes vahetab selles ametis välja Lina Khani.

FTC praegune juht on algatanud mitmeid monopolivastaseid kohtuasju ning jäi seetõttu tehnoloogiamiljardäride hambusse. Mitmed ärihaid leiavad, et Khan ei lase neil rahus tegutseda ja loodavad nüüd, et Trumpi administratsioon leevendab äriajamist segavaid regulatsioone.