Satelliitfotod näitavad, et Venemaa pakib Süürias sõjavarustust kokku

Maxari ja Planet Labsi jäädvustatud pildid näitavad maapealsete sõidukite arvu suurenemist Hmeimimi õhuväebaasi, mitmete suurte transpordilennukite saabumist ning Vene helikopterite ja õhutõrje demonteerimist – kõik tegurid viitavad sellele, et sinna kogunenud sõjajõud asuvad lahkuma, vahendas Financial Times.

Maxar jäädvustas Hmeimimis kaks An-124 lennukit lennujaama rajal. An-124 on maailma suurim kaubalennuk, mis suudab vedada umbes 150 tonni lasti. Maa peal olid ka kolm transpordilennukit Il-76. Fotodelt olid näha ka kolm An-32 ja üks An-72, väiksemad transpordilennukite mudelid. Maxari analüütikud lisasid, et märkasid ka ründehelikopter Ka-52 demonteerimist ja tõenäoliselt transportimiseks ettevalmistamist. Samuti tuvastasid nad S-400 õhutõrjeüksuse osad, mida valmistatakse ette lennubaasis ära viima.

Kremli Ukraina-sõda toetavad ajaveebid postitasid Telegrami ka kaadreid ühest suurest Vene sõjaväemasinate kolonnist, mis suundus Hmeimimi baasi ja teisest Tartuse suunas. Teeääres peatunud kolonnide hulgas oli nii Venemaa lippude all sõitvaid veoautosid kui ka soomustransportööre ja muud tehnikat.

Ukraina sõjaväeluure direktoraat GUR teatas avalduses, et Süüria kõige kaugematest piirkondadest pärit Vene sõjaväekontingendi jäänused viiakse tagasi Tartuse ja Hmeimimi mereväe- ja õhuväebaasidesse. "Hmeimimi ja Venemaa lennuväljade vahel lendab iga päev neli kuni viis sõjaväe transpordilennukit," ütles GUR.

Üks Ukraina kõrge ametnik nõustus, et näis, et Moskva viib riigist välja märkimisväärse koguse materjali. Siiski on ebaselge, kas tegevus on osalise või täieliku väljatõmbumise algus.

Carnegie Rahvusvahelise Rahu Sihtkapitali vanemteadur Michael Kofman ütles, et see taandumine võib viidata Venemaa täielikule lahkumisele Süüriast, kuid seda on veel vara öelda.

Venemaa on säilitanud oma kohaloleku Süürias pärast sekkumisest Süüria kodusõtta aastast 2015, kui ta saatis riiki mitu tuhat sõdurit ja õhuväge, et toetada Bashar al Assadi võitlust mässuliste vastu.

Kreml on öelnud, et Vene vägede tulevik riigis sõltub läbirääkimistest Damaskuse uue valitsusega.

Hmeimimis asuva õhuväebaasi ja Venemaa Tartuses asuva mereväebaasi kaotamine oleks Moskva jaoks strateegiline probleem, kuna neid kasutatakse logistika sõlmpunktidena nii riigi tegevuseks Vahemerel kui ka operatsioonideks üle Aafrika.

Venemaa asevälisminister Mihhail Bogdanov ütles neljapäeval, et Moskva peab "konstruktiivseid" kõnelusi pealetungi juhtinud mässuliste rühmitusega Hayat Tahrir al-Sham ning loodab säilitada oma sõjalise kohaloleku piirkonnas. "Baasid asusid seal Süüria võimude palvel eesmärgiga võidelda terroristide ja Isisega," ütles Bogdanov Interfaxi teatel.

"Ma eeldan, et kõik nõustuvad, et võitlus terrorismi ja Isise jäänuste vastu ei ole veel lõppenud," lisas ta. "See nõuab ühiseid jõupingutusi ning meie kohalolek ja baas Hmeimimis mängis olulist rolli laiema võitluse kontekstis ülemaailmse terrorismi vastu," rääkis Bogdanov.

Analüütikud on öelnud, et Venemaa võib pakkuda uuele Süüria valitsusele raha, energiavarusid või kulda ja teemante, mida ta Aafrikast ammutab, ning võimalikku laiemat poliitilist partnerlust.

Endine Venemaa kõrge ametnik ütles Financial Timesile, et Venemaa pöördub HTS-i poole "sõpruse ja armastusega".

Süüria televisiooni edastatud droonikaadritelt oli näha Venemaa kohaloleku ulatus Hmeimimis: hävitajad ja pommituslennukid asuvad endiselt baasi angaarides, samuti helikopterid.

Maxari sõnul on Vene laevade asukoht alates 10. detsembrist jäänud suures osas muutumatuks ja kaks fregatti on endiselt Tartuse baasi lähistel avamerel, kirjutas Wall Street Journal.

"Venemaa Vahemere rakkerühm on Süüria territoriaalvete servas ankrus, mis näitab, et Venemaa ei ole veel valmis taganema," postitas endine Belgia mereväe ohvitser ja Venemaa mereväe analüütik Frederik Van Lokeren X-le.