ERR Ukrainas: ukrainlaste jõulusooviks on sõja lõpp

Aasta lõpus tehakse ikka kokkuvõtteid ja mõeldakse uuele aastale, lootes, et see tuleb parem. Eriti Ukrainas.

Mis jääb ukrainlastele meelde sellest aastast? Kas oli ka midagi head?

"Nägin oma ema, kes sõja alguses koos oma õega põgenes Šveitsi. Lõpuks ometi nägime teineteist. Vana-aasta lõpu veedan koos oma elukaaslasega. Mul on vedanud, et mul on oma pere," ütles Serhii.

"Midagi head see aasta ei toonud. Mis seal saakski head olla, kui kogu aeg lendavad raketid ja droonid sul üle pea?" lausus Katerina.

"Sõda on tuju täiesti nulli tõmmanud. Sellisel ajal elada on väga raske. Minul on vähemalt vedanud. Mul on pere, lapsed, lapselapsed. Võiks öelda, et isegi päris hästi," ütles Nina.

Ukrainlaste peamine jõulusoov on muidugi, et see sõda juba ükskord läbi saaks. Milline on aga tõenäosus, et see võiks juhtuda järgmisel aastal? Seda küsisime tuntud Ukraina poliitikavaatlejalt Vitali Portnikovilt.

"Peame mõistma, et Ukraina ei ole selles sõjas üksi. Kui Ukraina oleks üksi, siis loomulikult kaoks see riik. Aga kui Ukraina saab toetust läänest, siis on see kurnamissõda nii Ukraina kui ka Venemaa jaoks. Putinil pole täna mingit stiimulit sõda lõpetada. Kuid need stiimulid võivad ilmneda, kui ta näeb, et tema majandus ei suuda edasisele sõjale vastu pidada. Nii pea kui ta seda näeb, külmub sõda kohe," lausus Portnikov.

Aga kuidas selle valguses Vene majandust halvata? Tundub, et senistest sanktsioonidest ei ole piisanud. Mis võiks aidata?

"Kaubandussõda Hiinaga – just sellest Trump räägib. Venemaa majanduse püsimajäämine sõltub Hiina võimalustest. Laias laastus on Venemaa Hiina käsilane. Mida vähem Hiinaga kaubelda, mida vähem Hiina kaupa osta, mida kõrgemad on tollimaksud Hiina kaubale, mida tõsisemalt võtta Hiina ohtu – seda vähem suudab Hiina aidata Venemaad või Iraani. See on väga lihtne. Kui Hiinal pole vaja Vene naftat, siis kuhu Venemaa seda müüb?" rääkis Portnikov.