Eesti luurejuht: NATO-l tuleb Venemaad ohjeldada järgmised 20 aastat

"NATO järgmise 10-20 aasta ülesanne on Venemaad ohjeldada või heidutada, et tal ei tekiks rumalaid mõtteid sõjaliselt lääne poole tungida," ütles Rosin. "Ma arvan, et see on teostatav, kuid läänes tuleb seda probleemi tõsiselt võtta ja [kaitsesse] investeerida."

Rosin selgitas, et NATO ja selle liikmesriikide sõjalised plaanid peavad olema usaldusväärsed ja reaalsed ning neile tuleb tagada reaalsed ressursid, mis puudutab vägesid ja laskemoona.

"Kui teeme oma kodutöö korralikult ära, siis suudame Venemaad heidutada," rõhutas ta.

Rosina sõnul on tal raske ette kujutada, et Venemaa hakkaks niipea Ukraina üle läbirääkimisi pidama, aga ta lisas, et Venemaa püüab piirata NATO tegevust, NATO infrastruktuuri ja vägede kohalolekut Venemaa läheduses, sealhulgas NATO idatiiva riikides.

Kuigi Venemaa on korduvalt eitanud, et ta kavatseb mõnda NATO riiki rünnata, ütles Vene kaitseminister sel nädalal, et Moskva peab olema järgmisel kümnendil valmis võitlema NATO sõjalise alliansiga Euroopas, kommenteeris Reuters.

Hiina tehnoloogia võib muutuda ohuks

Puudutades intervjuu käigus ka Hiinat, ütles Eesti luurejuht, et Eesti võiks sattuda Hiina väljapressimise ohvriks, kui ei keelustaks Hiina tehnoloogiat majanduse olulistes osades nagu näiteks päikesepaneele elektrivõrku ühendavates inverterites, mida saab eemalt välja lülitada.

"Kui oleks olukord, kus Hiina tahaks meid suunata (endale meelepärast – toim.) poliitilist otsust vastu võtma ja mõned sektorid ei oleks tegelikult meie kontrolli all, siis see tähendaks, et kogu see varustus oleks Hiinast manipuleeritav," selgitas Rosin.

"See stsenaarium ei pruugi olla reaalne täna, kuid me peame vältima, et see stsenaarium saab ühel päeval reaalsuseks," rõhutas Eesti välisluure juht.

Rosina kommentaarid ühtivad NATO peasekretäri Mark Rutte omadega, kes ütles detsembri alguses, et allianss tugevdab luureandmete jagamist ja parandab kriitilise infrastruktuuri kaitset Venemaa ja Hiina vaenulike sabotaažiaktide vastu.

Venemaa on tõrjunud korduvalt tema suunas esitatud süüdistusi hübriidrünnakute korraldamises. Hiina on eitanud, et luurab Euroopas ning on viimastel aastatel hakanud süüdistama läänt häkkimisoperatsioonides.