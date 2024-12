Narvas külmetab pühade ajal piirijärjekorras sadu inimesi

Narva elanikest vabatahtlikud tulevad termostega piiripunkti ette hommikutundidel. Nende hinnangul on just hommikud Narvas kõige külmemad. Õues on neli kraadi külma, sajab jäävihma.

"Tavaliselt tulen kell kaheksa, sest need, kes seisavad siin näiteks kaks või kolm tundi juba, neil on külm. See on kriitiline aeg," ütles Aleksei.

Aleksei tunnistas, et tassike teed pole lahendus. Inimesed vajavad ka tuulevarju, kuid kiireim lahendus oleks piiripunkti tööaja pikendamine.

"Ma ei saa aru, miks nii tehtud on, et see on öösel kinni. Kõik seletavad, et see on see ja seepärast, aga see ei ole seletus," ütles Aleksei.

Soome elanik Jevgenia sõidab sugulaste juurde Karjalasse läbi Narva, muud võimalust ei ole. Lapsevanker käekõrval, seisab ta piiril juba teist päeva. Soovitust mitte Venemaale sõita peab ta rumalaks.

"Ärge sõitke Venemaale võivad öelda need, kel seal lähedasi pole, see on rumal soovitus. Läbi Lõuna-Eesti sõita? Meil oli kõik juba broneeritud ja me jääks rahast ilma, kui hakkaks reisi tühistama. Oleks hea, kui me täna üle saaks. Ehk lastakse mind lapsega ette, ei tea," rääkis Jevgenia.

Narva linnavõimu käed jäävad piiriületajate abistamisel lühikeseks.

"Varjualuseid? Kuidas me varjualuseid teeme, meil on tuuled, mingisugune telk ei püsi, see võib üles lennata. Meie omalt poolt ei saa muud teha, kui me oleme kõik need inimlikud vajadused, tualetid, pannud öö läbi tööle," lausus Narva linnapea Jaan Toots.

Narva piiriummikusse on võrdselt panustanud kõik lähiriigid. Soome sulges oma piiripunktid, Venemaa katkestas üle piiri auto- ja bussiliikluse, Eesti sulges Narva piiripunkti ööseks ja kehtestas Eestist väljumisel täieliku tollikontrolli.