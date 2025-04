Venemaal Karjalas süttis suur laevatehas

Päästeametnike sõnul teatati tulekahjust kell 9.50 kohaliku aja järgi ja levis umbes 1500 ruutmeetri suurusele alale.

Venemaa riiklik uudisteagentuur TASS teatas, et tulekahju põhjustas plahvatanud gaasiballoon.

Karjala Vabariigi juhi Artur Parfentšikovi sõnul kustutasid päästetöötajad põlengu keskpäevaks.

"Tuletõrjujad jäävad sündmuskohale, päästemeeskonnad jälgivad olukorda kopterite abil. Kui hukkunuid polnud, sai vigastada kolm inimest," sõnas Parfentšikov teates.

