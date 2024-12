Sõja 1041. päev: USA teatas 2,5 miljardi dollari suurusest julgeolekuabi paketist Ukrainale

Oluline esmaspäeval, 30. detsembril kell 21.06:

- Zelenski sõnul valmistab USA ette olulist otsust Ukraina toetuseks;

- Forbes: Kurski oblastis on rängalt kahjustatud kahte Vene merejalaväebrigaadi;

- Ukraina saab USA-lt esimese partii veeldatud maagaasi (LNG), 100 miljonit kuupmeetri gaasi jõuab Ukrainasse Kreeka sadama kaudu;

- Läti annab Ukrainale 1000 lahingudrooni;

- Ukrainas sai surma Venemaa jalgpallikoondise endine liige;

- Ukraina sõjaväeluure teatas Venemaal Voskressenski raudteejaamas korraldatud plahvatusega kaheksa kaubavaguni hävitamisest;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 2010 sõdurit, mis on sõja kestel suuruselt kolmas arv.

Venemaa ja Ukraina vahetasid kokku üle 300 sõjavangi

Venemaa ja Ukraina vahetasid esmaspäeval enam kui 300 sõjavangi, enne vana aasta lõppu sõlmitud kokkulepet vahendasid Araabia Ühendemiraadid, ütlesid mõlema riigi ametnikud.

Vene kaitseministeerium teatas varem, et Moskva ja Kiiev korraldasid vangivahetuse formaadis 150-150.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul sai Kiiev tagasi aga hoopis 189 inimest. Nende hulgas olid sõdurid, piirivalvurid ja kaks tsiviilisikut Venemaa okupeeritud Mariupoli linnast.

"Me teeme tööd selle nimel, et kõik Vene vangipõlvest vabastada. See on meie eesmärk. Me ei unusta kedagi," ütles Zelenski.

USA teatas 2,5 miljardi dollari suurusest julgeolekuabi paketist Ukrainale

USA teatas esmaspäeval 2,5 miljardi dollari suurusest julgeolekuabi paketist Ukrainale.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas juba pühapäeva õhtul videopöördumises rahvale, et Ameerika Ühendriikide valitsus valmistab ette olulist otsust Ukraina toetuseks.

"Ma tean, et ettevalmistamisel on USA oluline otsus Ukraina toetuseks, mille kohta ootame ametlikku teadet juba homme. Loodame olulisi abipakette meie sõdalastele. Tegemist on meetmetega, mis on Ukrainat tõhusalt kaitsnud läbi nende sõja-aastate. Selle toetuse eesmärk on praegu tugevdada stabiliseerimispüüdlusi rindel," rääkis Ukraina riigipea.

"Mida ulatuslikumad on meie partnerite tarned, seda rohkem päästetakse meie sõdurite elusid," tõdes president.

AP andmeil sisaldab abipakett märkimisväärses koguses laskemoona, sealhulgas õhutõrjesüsteemide NASAMS ja HAWK jaoks. USA varustab Ukrainat ka Stingeri õhutõrjerakettidega ning 155- ja 105-mm suurtükimürskudega, teatasid ametnikud.

Zelenski sõnul tehakse samuti jõupingutusi tagamaks, et Ukraina teised rahvusvahelised partnerid säilitaksid oma toetuse vajalikul tasemel.

"Rääkisin täna Kanada peaministri Justin Trudeauga. Järgmisel aastal on Kanada tööstusriikide ühenduse G7 eesistujariik ning oluline on tagada, et rahvusvaheline koostöö meie väärtuste ja meie inimeste elu kaitseks tugevneks," jätkas Zelenski.

President rääkis, et arutelud puudutasid relvi, lisa õhutõrjesüsteemidele, investeeringuid Ukraina kaitsetööstusesse, kahepoolset majanduskoostööd ja Venemaa-vastaseid sanktsioone ehk kõiki meetmeid, mis on suunatud rahu lähemale toomisele.

Forbes: Kurski oblastis on rängalt kahjustatud kahte Vene merejalaväebrigaadi

Ukraina vägede neli kuud kestnud sissetungi Venemaa Kurski oblastisse likvideerima saadetud kaks Vene merejalaväe brigaadi on kandnud tõsiseid kaotusi ning üks neist läheb uuesti formeerimisele, teine tõmmati aga lahingutegevusest välja, et selle järele jäänud sõduritele puhkust anda, kirjutab väljaanne Forbes.

Venemaa 810. mereväe jalaväebrigaad algse koosseisuga umbes 2500 meest liigub hädavajalikuks puhke- ja taastumisajaks rindelt eemale, vahendas Forbes ühe Vene sõjablogija infot.

"810. brigaadi poisid saavad teha suitsupausi, mõelda igavikule, koguda oma mõtteid ja valmistuda tulevasteks lahinguteks," kirjutas blogija, rõhutades, et ümberpaigutamine Plehhovesse on ajutine rotatsioon rindejoonest eemale. "See ei ole taganemine. Vene merejalaväe brigaadid on Kurski oblasti vabastamisel peamised löögiüksused, terasbrigaadid, kuid isegi nemad vajavad puhkust," rõhutas blogija.

Samas tõdes Forbes, et nii 810. merejalaväe brigaad kui ka selle sõsarüksus, 155. merejalaväe brigaad, on kulunud pärast mitu kuud kestnud ebaõnnestunud rünnakuid Ukraina positsioonide vastu. 155. brigaad on tõenäoliselt juba mitu korda hävitatud ja uuesti üles ehitatud ning praegu tehakse järjekordset täiendust, kuna väidetavalt kaotas see paljud oma sõdurid ja suure osa varustusest Ukraina miinide, droonirünnakute ja suurtükitule tõttu.

Sama raskes seisus võib olla ka 810. merejalaväe brigaad, märkis Forbes. Brigaad võis saata kaks oma 400-mehelist pataljoni novembri alguses kulukale rünnakule Ukraina garnisoni vastu Pogrebkis, mis asub oblasti loodeservas. "Tundub, et eelmise kuu kahe pataljoni ühisrünnak läbimurret ei toonud," märkis Moklasen, avatud lähtekoodiga andmeid kasutav luureanalüütik, kes on jälginud Pogrebki lahingut.

Sellele lisaks ründasid ukrainlased 810. merejalaväe brigaadi vahetult enne selle väidetavat rindejoonelt äraviimist. Jõulupäeval sai õhulöögi brigaadi staap Lgovi linnas, mis asub ukrainlaste positsioonide läheduses, ja selles võis surma või haavata saada brigaadi juhtkond.

Mõned päevad või nädalad Plehhoves ei pruugi 810. brigaadi Kurski oblastis nelja kuu jooksul ellujäänutele olla eriti lõõgastav, kuna küla on Ukraina vägede raskerelvade löögiulatuses, märkis Forbes. "Plehhove on ausalt öeldes kahtlane paik puhkamiseks," tunnistas ka Vene sõjablogija.

See, et Kreml peab nüüd vähemalt osa oma kurnatud üksustest Kurski oblasti rindelt ära tooma, viitab Venemaa vastupealetungi aeglasele tempole ja suurtele kaotustele oblastis. Isegi ülekaaluga 60 000 Vene sõjaväelast 20 000 ukrainlase vastu, millele lisanduvad veel ka 12 000 Põhja-Korea sõdurit, on venelastel õnnestunud tagasi võtta vaid veerand Ukraina üksuste algsest vallutusest. "See on üsna haletsusväärne," tõdes Soome analüütik Joni Askola.

Forbes tõdeb, et täpselt ei ole teada, kui palju venelasi on Kurski oblastis pärast ukrainlaste sissetungi augusti alguses hukkunud või viga saanud. Samas on natuke selgem, kui palju põhjakorealasi on tapetud ja haavatud. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles hiljuti, et Põhja-Korea 11. armeekorpus on pärast esimeste rünnakute alustamist kaks nädalat tagasi kaotanud veerandi oma sõduritest.

Kuna nii Venemaa kui ka Põhja-Korea armeed kasutavad sarnast jalaväe taktikat, on suur tõenäosus, et ka venelased on kandnud 25-protsendilise määraga kaotusi. Kurski vastupealetungi ühe juhtüksuse, 810. merejalaväe brigaadi kaotused võivad olla aga veelgi suuremad, tõdes Forbes.

Ukraina saab USA-lt esimese partii LNG-d

Ukraina saab esimese partii Ameerika Ühendriikide tarnitud veeldatud maagaasi (LNG), mis jõuab Ukrainasse Kreeka sadama kaudu, teatas Ukraina presidendi kantselei juht Andri Jermak.

"See ei ole pelgalt last – see on strateegiline samm. Vaatamata Venemaa katsetele meie energiasüsteem sõja ajal hävitada, oleme saavutanud energiarindel järjekordse võidu," ütles ta laupäeval Telegrami kanalil tehtud postituses.

Jermak märkis, et riigi suurim eraomanduses energeetikaettevõte DTEK võttis 100 miljonit kuupmeetrit veeldatud maagaasi vastu Kreeka LNG-terminalis, demonstreerides sellega kõrgetasemelist rahvusvahelist koostööd.

Leping Ameerika ettevõttega Venture Global kehtib 2026. aastani, mis annab miljonitele ukrainlastele stabiilsuse ja kindlustunde tuleviku suhtes, lisas Jermak.

"Ukraina lõimub edukalt ülemaailmse energiaturuga. Oleme oma rahvusvahelistele partneritele toetuse ja usalduse eest tänulikud. Üheskoos vabastame maailma energiasüsteemi Venemaa väljapressimisest," ütles Jermak.

Gaasitanker Gaslog Savannah umbes 100 miljoni kuupmeetri gaasiga, mille energeetiline väärtus on umbes 1 teravatt-tundi (TWh), jõudis Kreeka Revituse LNG terminali reede hommikul. DTEK-i Euroopa kaubandusettevõte D.Trading ostis kogu lasti.

Läti annab Ukrainale 1000 lahingudrooni

Läti annab rahvusvahelise droonikoalitsiooni kaudu Ukrainale üle rohkem kui 1000 erinevat tüüpi lahingdrooni, teatas Läti kaitseminister Andris Spruds.

Lätis toodetavad droonid antakse üle Ühendkuningriigi ja Läti juhitud droonikoalitsiooni kaudu, mille eesmärk on tugevdada Ukraina mehitamata õhusõidukite (UAV) arsenali, vahendas The Kyiv Independent.

Together with Latvian drone manufacturers, we continue to support Ukraine . The latest shipment, consisting of more than 1,000 combat drones of various types, has been prepared. The Drone Coalition is led by Latvia and Great Britain . In 2025, Latvia will allocate another… pic.twitter.com/lxCYCC3Ls7 — Andris Spruds (@AndrisSpruds) December 28, 2024

Läti teatas varem, et annab 2025. aastal koalitsioonile lisaks 20 miljonit eurot (20,8 miljonit dollarit).

Läti on võtnud endale kohustuse anda igal aastal sõjalist toetust 0,25 protsendi ulatuses oma SKT-st ning tarnida Ukrainale tuhandeid droone. Augustis lubas riik anda Ukrainale sel aastal sõjalist toetust 112 miljonit eurot (126 miljoni dollarit) ulatuses, lisaks aitab kaasa droonikoalitsiooni algatuse laiendamisele.

Peale asutajariikide on droonikoalitsiooniga liitunud seitse riiki: Saksamaa, Kanada, Holland, Leedu, Rootsi, Eesti ja Taani. Allianss on soovinud koguda Ukraina toetuseks 2024. aasta lõpuks 1,8 miljardit eurot. Novembris teatasid Ühendkuningriik, Saksamaa, Kanada ja Luksemburg droonikoalitsiooni rahastamiseks veel 30 miljonit dollarit.

Ukraina töötab ka kodumaise tootmise suurendamise nimel, eesmärgiga toota 2024. aastal vähemalt 1 miljon drooni. 29. detsembril ütles kaitseminister Rustem Umerov, et Ukraina droonid moodustasid üle 96 protsendi kõigist 2024. aastal sõjaväes kasutatud UAV-dest.

Kiiev kasutab üha rohkem pikamaadroone sügaval Venemaa territooriumil asuvate sihtmärkide hävitamiseks.

Ukrainas sai surma Venemaa jalgpallikoondise endine liige

Venemaa jalgpallikoondist 2004. aasta EM-il esindanud Aleksei Bugajev sai Vene vägedes sõdides Ukrainas surma, teatas Vene meedia tema isa ja agendi sõnu vahendades.

"Kahjuks on uudis Aleksei surmast tõsi. See juhtus täna," vahendas uudisteagentuur TASS mängija isa Ivan Bugajevi pühapäeval uudisteväljaandele Sport24 öeldut.

Uudisteagentuur RIA tsiteeris Bugajevi agenti Anton Smirnovi, kes ütles, et pingelistes lahingutes muutus Bugajevi surnukeha selliseks, et seda pole võimalik matta.

43-aastaselt surnud Bugajev mängis 2004. aasta Euroopa meistrivõistlustel Venemaa koondises kaks kohtumist . Profina kuulus ta Moskva meeskondadesse Torpedo ja Lokomotiv ning ta mängis ka provintsimeeskondades. Bugajev lõpetas oma karjääri 2010. aastal 29-aastaselt.

Septembris mõistis kohus Bugajevi narkoäris süüdistatuna üheksaks ja pooleks aastaks vangi. Hiljem teatas ta oma kavatsusest minna Ukrainasse sõdima. Venemaa võimud värbavad aktiivselt vange osalema sõjategevuses Ukrainas.

Ukraina hävitas Venemaal kaheksa kaubavagunit

Ukraina hävitas Venemaal Voskressenski raudteejaamas korraldatud plahvatusega kaheksa kaubavagunit, teatas Ukraina sõjaväeluure.

"27. detsembril 2024 kell üks öösel toimus Moskva oblastis Voskressenski raudteejaamas plahvatus, mis hävitas kaubarongi vagunid. Agressorriik kasutas neid [kaubavaguneid] Vene okupatsiooniarmee logistikas," seisis kaitseministeeriumi luure peadirektoraadi postituses Telegramis.

Teadet vahendanud Interfax-Ukraine meenutas, et 20. detsembril sai Moskva oblastis Ostafjevo lennuväljal toimunud plahvatuses purustusi sõjaväe transpordilennuk An-72, 15. detsembril toimus Venemaal Uljanovskis raudteel plahvatus, 13. detsembril Krasnodaris toimunud tulekahju viis rivist välja kolm vedurit, 11. detsembril põlesid Brjanskis kaks diiselvedurit.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 2010 sõdurit

Ukraina teatas esmaspäeval avaldatud ülevaates, et Vene üksused kaotasid viimase ööpäevaga 2010 sõjaväelast, mis on suuruselt kolmas kaotuste arv ööpäevas alates sõja algusest. Senine rekord pärineb 19. detsembrist, kui Venemaa kaotas Ukraina andmetel 2200 sõdurit, 28. novembril kaotas Venemaa Ukraina väitel 2030 sõjaväelast.

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 787 940 (võrdlus eelmise päevaga +2010);

- tankid 9663 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 20 003 (+22);

- suurtükisüsteemid 21 494 (+44);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1256 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1032 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 329 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 21 069 (+31);

- tiibraketid 3003 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 32 551 (+141);

- eritehnika 3670 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.