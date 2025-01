Lauri Hussar: Eesti on tugev ja enesekindel

Head Eesti inimesed! Soovin teile kõigile erakordselt lootusrikast ja rõõmutoovat uut aastat!

Saadan oma parimad uusaastasoovid teele meie raamatukultuuri keskusest, rahvusraamatukogust. Tähelepanelikumad teie hulgast teavad kindlasti, et meie raamatumeka Tõnismäel asuv päriskodu on juba mõnda aega remondis olnud. Kuid juba peagi saavad raamatukultuuri edendajad meie kirjavara taas ajutisest varjupaigast väärikasse hoonesse tagasi kolida. Ja on mõneti sümboolne, et see kõik juhtub eestikeelse raamatu 500 sünnipäeval.

1. jaanuaril algava Eesti raamatu aasta motoks on valitud Hando Runneli luulerida "Rahvas algab raamatust", kuid Runnel on öelnud ka järgmist:

"Raamat on kujundanud üksikinimest, raamat on kujundanud rahvaid. Emakeelne raamat on koondanud rahva riigi rajamisele. Raamat on nende sõnade kodu, mis ulatuvad puudutama meie inimliku olemise põhja. Raamat on elava sõna kõige kaitsvam kodu."

Need sügavad ja julged sõnad tulevad väikese rahva suure poeedi südamest. Ja kõik me teame ka inglise rahvatarkust, mis ütleb, et minu kodu on minu kindlus. Kindluse tugevus aga tuleneb kindlustundest. Pika Hermanni torni pikkus või Paksu Margareeta vööümbermõõt pole need näitajad, mis meile südamerahu ja kindlust loovad. Olulisemad on sisemine kindlusetunne, veendumus, et meie kodu, kultuur ja eluviis vajab kaitsmist. Sest oleme õigel teel!

Ja see viimane, kindlusetunne, saab põhineda mitmel komponendil. Neist peamine on turvaline arengukeskkond, mis arvestab meie kõikide vajadusi. Eesti riigi kasvamise ja õitsemise nurgakivideks on poliitiline ja majanduslik stabiilsus, arvukad sõprus ja liitlassuhted, energeetiline enesemääramine ning viimane ja vaat et kõige olulisem: efektiivne hariduselu.

Eelmisel aastal läksime lõplikult üle eestikeelsele haridusele. Ja likvideerisime viimase suure nõukogude okupatsioonijäänuki meie ühiskonnas. Nii saame nüüd ehitada ühtset Eesti kooli, kus kedagi ei jäeta maha, andekaid aidatakse veel kaugemate kõrgusteni ning keskmistele antakse maailma keskmisest palju paremal edetabelikohal olevaid teadmisi. Just selline süsteem võiks olla meie enesekindluse ja sisemise rahu keskmeks.

Mõistagi ei ole taolise olukorra tagamiseks tarvis vaid korrastatud koolivõrku ning hästitasustatud õpetajat. On tarvis paljut muudki, ennekõike tahet. Minu siiras tänu kõigile neile, kes selle kauaoodatud muudatuse nimel tööd tegid!

Energeetilises enesemääramises on astuda veel viimane samm ja desünkroniseerida ennast Venemaa võrkudest. Ning selle sammu me astume veebruaris Eesti Vabariigi sünnipäeva auks ära. Ilma igasuguse kõhkluseta! Ning hoolimata sellest, et Vene varilaevastiku alused üritavad taas meid provotseerida alandlikkuse suunas, lohistades oma ankruid meie ja liitlaste vaheliste kaablite lõhkumiseks. Seegi tegevus lõpetatakse käesoleval aastal resoluutsete vastusammudega. Soome on selles meile heaks eeskujuks ja partneriks.

"Sellepärast on meie kohus seista vabadussõda pidava Ukraina kõrval ka alanud aastal ning neid igakülgselt toetada."

Kahjuks peame ütlema, et ka eelmisel aastal ei täitunud meie suurim lootus ning Ukraina võitu agressioonisõda pidava Venemaa vastu ei saabunud. Sellepärast on meie kohus seista vabadussõda pidava Ukraina kõrval ka alanud aastal ning neid igakülgselt toetada, veenda selles samas ka oma partnereid ning teha seda kõike kuni sõja võiduka lõpuni ja rahuni. Rahuni, mis on sõlmitud president Volodõmõr Zelenski sõnastatud tingimustel.

Ainult selline lahendus annab meile kindlustunde, et Venemaa imperialistlik soov valitseda teiste riikide ja rahvaste üle saab jäädava lõpu. Kuni see ei ole juhtunud, kõnnib sõja vari ka meie kõrval.

Eesti on tugev ja enesekindel, me teame, kuidas tulla toime ka keeruliste olukordadega, me teame, kuidas teha julgeid ja tulevikku vaatavaid otsuseid. Meie tahe, tarkus, teravmeelsus ja ka taktitunne olgu need tunnussõnad, millest juhindudes ka alanud 2025. aastal ehitame oma kodu. Nii igaüks eraldi oma kodu ja kõik ühiselt oma riiki.

Ja ärgem unustagem, et selles töös on meil abi raamatutest, sealhulgas raamatust nimega põhiseadus, millesse täiendava uue rea kirjutamisega riigikogu just alanud aastal hakkama peab saama. Niiviisi muudame oma kodu veel kindlamaks ja tuleme toime kõikide võimalike raskustega meie teel.

Head uut aastat, raamaturahvas!