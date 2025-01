Facebook lõpetab USA-s faktikontrolli programmi

Zuckerberg teatas sotsiaalmeedias, et firma pöördub tagasi oma juurte juurde.

"Naaseme oma juurte juurde, vähendame vigu, lihtsustame poliitikaid ja taastame sõnavabaduse," teatas Zuckerberg.

Meta läheb nüüd USA-s üle kogukonna märgiste mudelile, ehk kasutajad võivad vastuolulistele või eksitavatele postitustele lisada juurde konteksti.

"Täpsemalt, me vabaneme faktikontrollijatest ja asendame nad kogukonna märgistega, sarnaselt X-iga (endine Twitter), alustades USA-st," ütles Zuckerberg.

Veebiväljaande Politico päringule vastates teatas Meta, et firmal pole plaanis Euroopa Liidus (EL) faktikontrolli lõpetada ning vaatab enne muudatuste tegemist üle oma EL-i sisu modereerimise kohustused.

Meta viimane samm tuleneb sellest, et 5. novembril toimusid USA poliitilisel maastikul suured muutused. Donald Trump võitis presidendivalimised ning naaseb 20. jaanuaril Valgesse Majja.

Trump ja vabariiklased leiavad samas, et suured sotsiaalmeediaplatvormid on alla surunud konservatiivide hääli ja Zuckerberg üritab nüüd tulevase administratsiooniga sidemeid tugevdada.

Facebook käivitas oma faktikontrolli programmi 2016. aastal ja Zuckerberg ütles nüüd, et programm on läinud liiga kaugele ning on jõutud olukorda, kus on liiga palju vigu ja tsensuuri. Ta ütles ka, et faktikontrollijad on poliitiliselt liiga kallutatud, vahendas The Wall Street Journal.

"Faktikontrollijad on olnud poliitiliselt liiga kallutatud ja hävitanud rohkem usaldust, kui nad on loonud," ütles Zuckerberg.

Zuckerberg tunnistas, et "hiljutised valimised olid kultuuriliseks murdepunktiks, mis suunab prioriteedid tagasi sõnavabadusele."

Meta teatas veel, et viib oma USA sisu modereerimise eest vastutava personali California osariigist Texasesse. Esmaspäeval selgus veel, et Trumpi toetaja Dana White liitus Meta nõukoguga. Meta annetas ka Trumpi ametisse astumise tseremoonia fondi miljon dollarit.

Ka teiste tehnoloogiahiiglaste juhid parandavad oma suhteid Trumpiga ning toetavad rahaliselt tema ametisse astumise tseremooniat.