Ligi: minu soovitus on, et kõigepealt maatuulejaamad, siis liigume mere poole

Valitsuses pole meretuuleparkide arendamise tingimustes kokkuleppele jõutud, kuid vaidlus pole "diilitamine" ega erakondlike huvidega, vaid püütakse maandada erinevaid riske, lausus Ligi.

"Et tarbijale ei tuleks liiga suurt koormust, et me ei pingutaks rajamistega üle, sest meretuulepark on väga kallis asi. Minu soovitus või idealistlik pakkumine on, et teeme järk-järgult – maa(tuulejaamad), mis annavad odavama elektri, kõigepealt, ja siis liigume tasapisi mere suunas, mis nagunii enne 2030. aastat elektrit tootma ei hakka," ütles Ligi.

Ligi sõnul on veendumus valitsuses endine, arendada tuuleenergeetikat, kui küsimus on, millise tempoga teha seda merel.

"Kuigi maatuuleparkide plaanidest võis piisata meile, siis neid ei lasta rajada. Sellepärast ei saa me loobuda ega edasi lükata meretuuleparkide alast tegevust. Ei ole, et me läheme sinna (valitsusse) valmis seisukohtade või kinnisideedega. Me püüame üksteisest aru saada ja otsida ohte ja võimalusi. Meil on eksperdid. Jah, eelhoiakud on ka, aga tuule(energia) vastast hoiakut seal ruumis kindlasti ei ole, me ei osale selles vastutöötamises," lausus Ligi.

Ligi tõi vastutöötamise näiteks tuuleenergia vastu protesteerijad, millest osa on tema hinnangul parteiliselt orkestreeritud.

"Kindlasti on tõsine ja ootuspärane, et kõik oma maale tuuleparke ei taha. Meil on tekkinud rahvaliikumine, väga selgelt parteiliselt orkestreeritud, kus inimesed käivad ringi ja protesteerivad tuule vastu; sotsiaalmeedias naeruvääristatakse kõike, mis on seotud jätkusuutliku arengu ja taastuvenergeetikaga. /.../ Seal on oma aktivistid, parteipilet on põuetaskus, selles niiditõmbamises," lausus ta.