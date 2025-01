Rail Baltic Estonia otsib konkursiga uut juhti

RBE kuulutas välja konkursi juhatuse esimehe kohale. Juhi ülesanneteks on ettevõtte juhtimine, Rail Balticu projekti strateegiline juhtimine Eestis, meeskonna juhtimine ja arendamine, suhtlus sidusrühmadega ja finants- ja riskijuhtmine, selgub konkursi teatest.

Juhikandidaadil peab olema magistrikraad inseneriteaduses või seotud valdkonnas ning vähemalt kolmeaastane tippjuhi kogemus.

Taotlusi ootab RBE 26. jaanuariks.

RBE-st öeldi ERR-ile, et uue juhi konkurss on osa rutiinsest protsessist, sest ettevõtte juhi tööleping on tähtajaline. Salometsa leping lõppeb märtsi lõpus, samas on tal võimalik uuesti juhiks kandideerida.

Salomets sai RBE juhiks 2022. aasta märtsis, kui ettevõtte juhatus muudeti kaheliikmeliseks ning senine juht Tõnu Grünberg lahkus juhtima andmekeskust Greenergy Data Centers.

Rail Baltic Estonia OÜ on riigi omanduses olev ettevõte, mille ülesanne on rajada aastaks 2030 Eestis Rail Balticu raudteeühendus.