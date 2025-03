Pool Rail Balticu Eesti põhitrassist on ehituslepingutega kaetud

Reedel sõlmis Rail Baltic Estonia Raplamaal Järvakandis 67,6 miljoni eurose projekteerimis- ja ehituslepingu TREV-2 Grupiga 14 kilomeetri pikkuse Kärpla-Selja raudteelõigu ehitamiseks.

"Selle lepingu sisu on raudtee alusehituse ja kogu seonduva mahu rajamine. Seonduv maht valdavalt on viaduktid, ökoduktid, erinevad juurdepääsuteed, maaparandussüsteemid," ütles Rail Baltic Estonia juht Anvar Salomets.

Peatöövõtjale TREV-2 Grupile on see läbi aegade suurima rahalise mahuga leping, mis aitab taristuehitajal üle elada raske aja, kui riik maanteid ei ehita.

"Töö on iseenesest tavapärane taristuehituse töö, mida me igapäevaselt teeme, mida oleme teinud aastakümneid. Lihtsalt see maht on natukene suurem kui varasemates töödes," rääkis TREV-2 Grupi juht Sven Pertens.

"Aga ühte suurt objekti ehitada või mitmeid väikeseid – kokkuvõttes erilist vahet ei ole. Nii et tunneme asja, oleme ehtanud nii rajatisi kui ka muldeid," lisas ta.

TREV-2 Grupp alustab töid paralleelset projekteerimisega juba eeloleval suvel. Lõigule jääb Ahekõnnu ja Nõlva viadukt, Kärpla ökodukt ja Kootja rohesild. Lisaks rajatakse Velise ja Nurtu jõele raudteesild ja Lihuveski loomatunnel. Tööd kestavad neli aastat.

Uuest raudteest saavad kasu ka Järvakandi elanikud. "Sest meil on ju tulemas siia ka peatus. Ehk me loodame, et saame siit hakata sõita nii (Tallinna) linna poole kui ka Pärnu poole," ütles Kehtna vallavolikogu esimees Katrin Anto.

Rail Baltic on lähiaastatel Euroopa suurim ehitusplats. Raudteerööbaste mahapanek Eesti lõigul algab 2028. aasta teises pooles.

"Hetkel oleme graafikus, selles graafikus, et 2030. aasta detsembris liiklus avada. Siin on loomulikult palju asju, mis kõik peavad õnnestuma, aga hetkel oleme seda graafikut täitmas," rääkis Salomets.