Rail Balticu põhitrassi ehitus jõuab sügiseks Pärnumaale

Rail Balticu põhitrassi ehitus käib Harju- ja Raplamaal juba umbes 70 kilomeetril. Nüüd jõutakse ehitusega Pärnumaale, sest reedel sõlmiti leping 16-kilomeetrise Selja-Tootsi trassilõigu ehitamiseks.

"Eesti põhitrass kokku on 213 kilomeetrit ja antud lõigu ehituslepingu allkirjastamine on ka selles mõttes märgiline, et umbes pool Eesti põhitrassi saab nüüd ka siis ehitusküpseks," rääkis Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets.

Lõigu ehitamine läheb maksma 62 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Ehitama hakkab Nordeconi kontserni kuuluv aktsiaselts Tariston, kes ehitab trassi ka Raplamaal.

"Sellist käega või silmaga mõõdetavat hetke, et nüüd on kopp platsi peal, meie varasemale kogemusele tuginedes julgen lubada umbes suve lõppu, sügise algusesse. /.../ Kolme aasta pärast on see lõik valmis, et siia juba edasi peale ehitada raudteetaristu," selgitas Taristoni juhatuse liige Argo Kotsar.

Kotsari sõnul tähendab ehitus mahukaid mulla- ja betoonitöid.

"Kuna Tariston tegeleb ise ka maavarade kaevandamisega – meil on üle Eesti üle 20 karjääri –, siis osa sellest tuleb kindlasti ka meie oma karjääridest ja osa siis teistest karjääridest. Kust konkreetset täpsemalt, see selgub lähikuudel projekteerimise käigus," rääkis ta.

Põhja-Pärnumaa vallavanem Madis Koit on rahul, et valda tulevad Kaisma ja Tootsi kohalikud peatused, kuid loodab, et materjalide jaoks piisab juba olemasolevatest karjääridest.

"Loomulikult me peame aru saama, kui me sellist taristuobjekti endale tahame, siis kuskilt tuleb see materjal sinna ka vedada. Aga paraku meil on juba halb kogemus all, kus Kaisma piirkonnas vastu meie tahtmist üks karjäär avati vabariigi valitsuse otsusega just Rail Balticu ehituseks. Nii et ma loodan, et uusi karjääre enam avama ei pea," ütles ta.

Järgmisel nädalal sõlmitakse leping Raplamaal Kärpla-Selja 15-kilomeetrise lõigu ehituseks. Mahukate Tootsi-Pärnu ja Pärnu-Ikla hangete ehituslepingud tahetakse allkirjastada samuti märtsis.