Trump soovib iga uue regulatsiooni kohta tühistada 10 kehtivat

Oma esimesel ametiajal seadis Trump eesmärgiks elimineerida iga uue regulatsiooni kohta kaks vana. Sel korral plaanib iga uue regulatsiooni kohta tühistada 10 kehtivat regulatsiooni, vahendas The Wall Street Journal (WSJ).

Vabariiklaste hinnangul aitab regulatsioonide vähendamine majandust käivitada. Nii suur kärbe vajaks kongressis aga tuge, mida demokraadid tõenäoliselt ei paku.

Trumpi kavandatud valitsustõhususe osakonna (DOGE) nõuanderühm, mida hakkavad juhtima miljardär Elon Musk ja ärimees Vivek Ramaswamy, plaanivad koostööd Russell Voughtiga, kellele Trump on taas pakkunud haldus- ja eelarvebüroo juhi ametit. Vought on öelnud, et plaanib lammutada "haldusriigi".

"President on lubanud Ameerika inimestele föderaalvalitsust, mis töötab kõigi Ameeriklaste jaoks, mitte bürokraatide huvides," rääkis Vought möödunud nädalal.

Vought, kes juhtis haldus- ja eelarvebürood ka Trumpi eelmisel ametiajal, aitas koostada täitekorraldust föderaalamenike töökohtade kaitse kaotamiseks. Bideni administratsioon blokeeris määruse jõustumise, kuid Trump plaanib selle taaskehtestada rangema kontorisse naasmise poliitikaga, mis võib sundida mitmeid föderaalasutuste töötajaid ametist lahkuma.

Trumpi ametisse asudes on haavatavaimad sihtmärgid president Bideni viimased täitevkorraldused. Näiteks on vabariiklased kritiseerinud Bideni viimase hetke survet taastuvenergiaprojektidele laenusid ja käendusi väljastada.

Trump otsib võimalusi kongressi abiga Bideni administratsiooni viimaseid otsuseid tagasi pöörata. Seejuures on ta ette valmistanud rea täitevkorraldusi eesmärgiga kasvatada USA fossiilkütuste tootmist ja plaanib tagasi pöörata Bideni elektriautosid soosivaid poliitikaid.

Trumpi üleminekumeeskond uurib ka võimalusi pangaregulaatorite oluliseks kärpimiseks, seejuures võimalust kaotada föderaalne hoiuste kindlustamise korporatsioon (FDIC). See nõuaks aga toetust ka senati demokraatidelt.

Muski sõnul tuleks asutus elimineerida, kuna näeb reguleerivates organites dubleerimist. Samal ajal ootavad krüptofirmade juhid lõppu Bideni püüdlustele läbi väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC) krüptoettevõtteid reguleerida. Paul Atkins, Trumpi valik komisjoni juhiks, juhib aga krüptofirmasid nõustavat konsultatsiooniettevõtet.

Trump on öelnud, et plaanib oma esimesel päeval presidendina kuulutada välja riikliku energiakriisi, mis võimaldaks tal fossiilkütuste sektorit edendada. Ta on valmistanud ette korraldused fossiilkütuste tootmise suurendamiseks ja tõmbab tagasi Bideni plaane taastuvenergia arendamiseks.