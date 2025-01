Saaremaa vallavolinik kutsub saarlasi avaldama meelt tuuleparkide vastu

Seejuures hoiatab ta planeeringuid menetlevaid ametnikke ja ähvardab neid süüdistusega genotsiidis. Saaremaa vald omakorda soovitab oma ametnikel rahvaesindaja ähvarduste asjus politseisse pöörduda.

"Nad peavad ise aru saama, hoiatus ongi see, kui nad teevad midagi rahva tahte vastaselt. Ja kui nende otsuste tulemusel kahjustub rahva tervis ja neid on hoiatatud, et see tegevus seda teeb. Ja kui nad ikka seda teevad, siis nad teevad seda juba teadlikult. Ja see on see, mille eest ma hoiatan, et ärge tehke! Siis kui te saate teada, ja teaduslikult põhjendame , argumenteerime ja kui te ikka edasi teete, siis see on ju kuritegu," rääkis Moora.

"Pärast seda, kui lugupeetud volikogu liige selle üleskutse sotsiaalmeediasse postitas, on vallavalitsusele laekunud umbes 20 samasisulist pöördumist. Muret tekitab eeskätt see, et nende üleskutsete raames meie hinnangul õhutatakse viha meie ametnike vastu, kes planeeringuid menetlevad," sõnas Saaremaa valla abivallavanem Liis Lepik.

"Lisaks on meie soovitus meie teenistujatele ja ametnikele see, et nad teeksid avalduse politsei- ja piirivalveametile, kes hindaks seda, kas tegemist on vaenu õhutamisega või mitte. Tänase seisuga veel ühtegi avaldust politseisse esitatud ei ole, aga vallavalitsuse väga suur suunis neile on, et nad seda lähiajal teeksid," rääkis Lepik.