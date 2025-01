USA valitsus saadab mitmekesisust edendavad osakonnad laiali

Trump ütles juba oma inauguratsioonikõnes, et lõpetab föderaalsel tasandil vasakpoolsed mitmekesisust, võrdsust ja kaasamist edendavad programmid (DEI) ja lubas taastada meritokraatliku lähenemise.

USA personalihaldusbüroo teatas teisipäeval, et kõikidele DEI kontorite töötajatele saadetakse teadaanne, et nad saadetakse tasustatud puhkusele, kuna võimud astuvad samme DEI programmide lõpetamiseks.

Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt kinnitas samuti, et USA saadab kolmapäeval DEI osakondade töötajad tasustatud puhkusele.

Mitmekesisuse ja kaasamise osakonnad peaksid edendama mitmekesist ja kaasavat töökeskkonda, et kõik töötajad saaksid olla edukad. DEI toetajad leiavad, et sellised programmid suurendavad sotsiaalset õiglust.

DEI programmide kriitikud leiavad, et oma olemuselt on need rassistlikud ning nende edendajad kasutavad programme isikuvabaduste piiramiseks. Viimaste aastate jooksul on inimeste pahameel selliste programmide vastu kasvanud