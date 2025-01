Poola peaminister seadis europarlamendi ees roheleppe kahtluse alla

Poola peaminister Donald Tusk kutsus Euroopa Parlamenti rohelepet kriitiliselt üle vaatama. Ta märkis, et mõned Euroopa Liidus kasutusele võetud keskkonnaeeskirjad on süüdi kõrgete energiahindade põhjustamises, eriti kriitiline oli ta heitkogustega kauplemise süsteemi laiendamise (ETS2) osas.

Euroopa Parlamendi ees peetud kõnes, mille eesmärk oli tutvustada Poola prioriteete riigi kuuekuulisel EL-i eesistumise perioodil, kutsus Tusk seadusandjaid rohelepet kriitiliselt üle vaatama, vahendab Euronews.

Rohelepe on liidu tegevuskava 2050. aastaks kliimaneutraalsuse saavutamiseks.

Tusk ütles, et mõned EL-i viimase viie aasta jooksul kasutusele võetud keskkonnaeeskirjad on põhjustanud tarbijate ja ettevõtete jaoks kõrgeid energiahindu, mis omakorda kahjustavad bloki konkurentsivõimet USA ja Hiina suhtes.

"Euroopa ei saa kaotada globaalset konkurentsi. Ta ei saa muutuda naiivsete inimeste ja ideede mandriks. Kui me pankrotti läheme, ei hooli enam keegi maailma looduskeskkonnast," sõnas Tusk.

Poola peaminister palus Euroopa Parlamendil täielikult ja kriitiliselt läbi vaadata kõik roheleppe seadused.

Tusk tõi eraldi välja heitkogustega kauplemise süsteemi laiendamise (ETS2), maanteetranspordile ja elamute kütmisele aastal 2027. Tema sõnul võib see poliitika viia "kohutavalt etteaimatavate" tagajärgedeni.

Poola peaminister hoiatas, et kõrged energiahinnad võivad esile kutsuda sellise rahva rahulolematuse, mis "pühib välja" demokraatlikult valitud valitsused. Samuti palus ta seadusandjatel loobuda "karmidest doktriinidest ja ideoloogiatest" ja eelistada "tervet mõistust".

Roheleppe süüdistamine kõrgetes energiahindades ja konkurentsivõime vähenemises on Euroopa konservatiivide seas levinud. See sai alguse looduse taastamise määruse arutelul ja tugevnes pärast 2024. aastal toimunud põllumeeste proteste, märgib väljaanne.

Euroopa Komisjon, Rahvusvaheline Energiaagentuur ja valitsusvälised keskkonnaorganisatsioonid väidavad aga, et kõrgete energiahindade algpõhjus peitub sõltuvuses imporditud fossiilkütustest ja taastuvenergiasüsteemide aeglases kasutuselevõtus.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, Tuski lähedane liitlane, on lubanud teha otsustavaid samme energiahindade alandamiseks. Kuid ta on ka öelnud, et kliimakriisi tõsidust arvestades säilitatakse roheleppe algsed eesmärgid.