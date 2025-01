Sõja 1065. päev: Vene väed vallutasid Donetski oblastis veel ühe asula

Oluline neljapäeval, 23. jaanuaril kell 20.45:

- Ajakirjanikud tuvastasid muuseumeid rüüstanud Vene sõdurite isikud;

- Trump: madalamad naftahinnad teeks Ukraina sõjale kohe lõpu;

- Kiiev uurib kuue ukrainlasest sõjavangi mahalaskmist Donetski oblastis;

- Deepstate: Vene väed vallutasid Donetski oblastis veel ühe asula;

- Zaporižžjas sai Venemaa rünnakus vigastada vähemalt 16 inimest;

- Budanov: Põhja-Korea saadab Venemaale täiendavalt relvastust;

- Zelenski arutas olukorda Hispaania ja Iisraeli liidritega.

Ajakirjanikud tuvastasid muuseumeid rüüstanud Vene sõdurite isikud

Väljaanne Kyiv Independent tuvastas okupeeritud Krimmist pärit Vene sõjaväelase ja kolm Venemaa poolt ametisse määratud ametnikku, kes vastutasid 2022. aasta sügisel toimunud muuseumide rüüstamises, mille käigus viisid okupandid kunstiteoseid Hersonist Krimmi.

Ukraina vastupealetungi eest põgenedes varastasid Venemaa väed üle 33 000 ajaloolise artefakti ja kunstiteose – see muuseumivargus on suurim Euroopas pärast Teist maailmasõda.

Varguse vedas eest Venemaa Musta mere laevastiku sidekeskuse juht Dmitri Lipov, kes töötas Hersoni okupeerimise ajal linna komandandina, Sergei Patrušev, kelle Vene võimud määrasid n-ö Krimmi kultuuriministeerium muuseumiosakonda juhtima ning Jelena Morozova ja Mihhail Smorodkin, kes olid Vene võimude poolt määratud Krimmi muuseumide direktoriteks.

Et tuvastada varguses osalenuid, esines Kyiv Independenti ajakirjanik Vene teleprodutsendi ja ka uurijana, et suhelda kohalike töötajatega, kes aitasid Vene vägedel muuseumeid rüüstada.

Ajakirjanikud leidsid, et Vene ohvitser Lipov vastutas museaalide turvamise eest nende äraviimise ajal ja pitseeris isiklikult kinni varastatud esemeid vedanud veoautosid.

Patrušev vastutas maalide viimise eest Hersoni kunstimuuseumist okupeeritud Krimmi.

Krimmi muuseumide juhid valisid välja esemeid, mida muuseumist varastada.

Samuti leidis Kyiv Independent, et Venemaa Föderaalne Julgeolekuteenistus (FSB) turvas kunstivargust.

Trump: madalamad naftahinnad teeks Ukraina sõjale kohe lõpu

USA president Donald Trump ütles neljapäeval maailma majandusfoorumil Davosis, et madalamad naftahinnad teeksid Ukraina sõjale kohe lõpu.

Nädala algul Valgesse Majja naasnud Trump ütles videopöördumises, et palub Saudi Araabial ja naftakartellil OPEC naftahinnad alla tuua.

Trump väitis, et odav nafta aitaks lõpetada sõja Ukrainas, mida Venemaa on osaliselt rahastanud oma tohutute naftatuludega. "Kui hind alla tuleb saab Venemaa-Ukraina sõda kohe läbi," sõnas Trump.

Nafta hinna määravad globaalsed turud, kuid seda mõjutab oluliselt Saudi Araabia ja teiste OPEC-i liikmete toodetud nafta kogus. OPEC on tootmist piirates hindu tõstnud.

Trump näis vihjavat, et naftahinna järsk langus kahjustaks Venemaa majandust niivõrd, et Moskva nõustuks Ukrainas sõda lõpetama.

Kiiev uurib kuue ukrainlasest sõjavangi mahalaskmist Donetski oblastis

Ukraina peaprokuratuur teatas, et alustas juurdlust kuue sõjavangi mahalaskmise kohta Donetski oblastis.

"Esialgsetel andmetel võtsid okupandid rünnaku käigus Ukraina väe positsioonidele Donetski oblastis kinni kuus Ukraina kaitseväe sõjaväelast ja lasid nad seejärel maha," teatas prokuratuur Telegramis neljapäeval.

Märgitakse, et sõjavangide hukkamine on Genfi konventsioonide tõsine rikkumine ja liigitatakse raskeks rahvusvaheliseks kuriteoks.

Peaprokuratuuri menetluslikul juhtimisel algatati inimeste surmaga lõppenud sõjakuriteo kriminaalmenetlus. Uurimistoimingud viiakse läbi, et selgitada välja kõik kuriteo asjaolud ja selle toimepanemisega seotud isikud.

Uurimist viib läbi Ukraina julgeolekuteenistuse SBU juurdluspeavalitsus.

Deepstate: Vene väed vallutasid Donetski oblastis veel ühe asula

Venemaa armee võttis Ida-Ukrainas asuvas Donetski oblastis oma kontrolli alla Novovassõlivka nimelise asula, teatasid ööl vastu neljapäeva rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud.

Asula paikneb Pokrovski rindelõigul, kus käivad äärmiselt ägedad lahingud.

Ukraina relvajõudude peastaabi teadaande kohaselt toimus kolmapäeval Pokrovski suunal 55 lahingut ja relvakokkupõrget Ukraina kaitseväe ja Vene sissetungijate vahel.

Budanov: Põhja-Korea saadab Venemaale täiendavalt relvastust

Põhja-Korea saadab eeldatavasti Venemaale Kurski oblastisse abiväge, peamiselt raketi- ja suurtükiväeüksusi, samuti ballistilisi lühimaarakettide KN-23, ütles Ukraina kaitseministeeriumi luurepeavalitsuse juht Kõrõlo Budanov.

Tema sõnul tugevdavad uued Põhja-Korea üksused Venemaa kaugsuurtükiväge.

"Viimase kolme kuu jooksul on Põhja-Korea tarninud Venemaale umbes 120 170-mm liikursuurtükisüsteemi M1989 Koksan ja 120 240-mm mitmikraketisüsteemi M-1991 ning tõenäoliselt tarnib Põhja-Korea neid veel sama palju. Neil on selliseid süsteeme palju," ütles Budanov.

Zaporižžjas sai Venemaa rünnakus vigastada vähemalt 16 inimest, üks inimene sai surma

Zaporižžja piirkonna kuberner Ivan Fedorov teatas neljapäeva varahommikul, et Venemaa rünnaku tõttu sai Zaporižžja linnas vigastada vähemalt 16 inimest.

Fedorov teatas veidi hiljem, et Venemaa rünnaku tõttu suri üks 47-aastane mees.

Fedorovi sõnul toimus linnas vähemalt neli plahvatust, kohapeal tegutsevad päästetöötajad, vahendas The Kyiv Independent.

Zelenski arutas Hollandi peaministriga kaitseinvesteeringuid

President Volodõmõr Zelenski kohtus kolmapäeval Davosis Hollandi peaministri Dick Schoofiga, kellega arutati investeeringuid Ukraina kaitsetööstusesse, vahendas uudistekanal Ukrinform.

"Oluline on rõhutada, et Holland järgib põhimõtet "Ei midagi Ukrainast ilma Ukrainata". Täna arutasime ühiseid jõupingutusi, mis on vajalikud, et kindlustada tugev positsioon meie riigi toetuseks meie kaitsjatele ning investeeringuid Ukraina kaitsesektorisse," kirjutas Zelenski sotsiaalmeedias.

Zelenski arutas olukorda Hispaania ja Iisraeli liidritega

President Volodõmõr Zelenski kohtus kolmapäeval Davosis ka Hispaania peaministri Pedro Sánchezega, kellega arutati sõjalist abi Ukrainale ja Venemaa-vastaste sanktsioonide tugevdamist.

Zelenski kohtus varem päeval ühtlasi Iisraeli presidendi Isaac Herzogiga, kellega arutas Ukraina ja Iisraeli koostöö olulisi küsimusi.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1340 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 825 320 (võrdlus eelmise päevaga +1340);

- tankid 9850 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 20 497 (+12);

- suurtükisüsteemid 22 256 (+62);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1262 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1050 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 331 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 23 111 (+72);

- tiibraketid 3051 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 34 905 (+68);

- eritehnika 3714 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.