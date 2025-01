Rutte: Trumpil on õigus nõuda Euroopalt suuremaid kaitsekulutusi

NATO peasekretär Mark Rutte tunnistas Maailma majandusfoorumil Davosis, et USA president Donald Trumpil on õigus nõuda Euroopa liitlastelt suuremaid kaitsekulutusi, kirjutab Politico .

"Tal on muidugi õigus, et probleem ei ole USA-s, probleem on Euroopas," lausus Rutte neljapäeval Maailma majandusfoorumil pärast seda, kui Trumpi erisaadik Richard Grenell oli teda kritiseerinud Hollandi kaitsekulutuste pärast.

Rutte oli Hollandi peaminister 14 aastat järjest – selle aja jooksul ei suutnud riik täita NATO eesmärki panustada kaitsekulutustesse kaks protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP). NATO juhina on aga Rutte seisukoht muutunud.

USA erisaadik Grenell ütles neljapäeval, et NATO ei peaks Ukrainat liitu vastu võtma enne, kui allianssi liikmed ise pole täitnud eesmärke.

"NATO peasekretär räägib Ukraina ühinemisest NATO-ga," ütles Grenell videosilla vahendusel. "Ameeriklased on need, kes maksavad kaitse eest. Te ei saa nõuda, et ameeriklased laiendaksid NATO vihmavarju, kui praegused liikmed ei maksa oma õiglast osa, sealhulgas hollandlased. Kui meil on liidrid, kes räägivad üha rohkem, peame veenduma, et need juhid ise kulutavad õiges summas raha."

NATO juht Rutte tõdes, et osalt tänu Trumpile on Euroopa riigid suurendanud oma kaitsekulutusi.

"Ta tundis, et USA tegi halva tehingu ja et Euroopa rahastab hoopis oma sotsiaalmudelit, tervishoiusüsteemi ja pensionisüsteemi, samal ajal kui kaitsevaldkond on alarahastatud. Probleem on muidugi selles, et mitte kõik ei ole kahte protsenti saavutanud. Teine probleem on see, et kaks protsenti ei ole kaugeltki piisav," rääkis Rutte.

NATO juht märkis, et praegu võib liit end turvaliselt tunda, kuid nelja-viie aasta pärast ei suuda allianss end praeguste kaitsekulutuste juurde jäädes kaitsta.

Nädala alguses, vahetult pärast Trumpi ametisse astumist, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski Davosis peetud kõnes, et Euroopa peab õppima endaga ise hakkama saama, et teda maailma asjade üle otsustamisel üldse veel kuulda võetaks.

Trump on korduvalt õhutanud NATO liitlasi rohkem kaitsele kulutama. Ta on rääkinud USA allianssist väljatõmbamist ning pakkunud välja uusi kaitsekulutuste eesmärke. Oma 2024. aasta presidendivalimiste kampaania käigus ütles Trump, et ta "julgustaks" Venemaad ründama neid NATO riike, kes ei maksa.

Belgia peaminister Alexander De Croo ütles majandusfoorumil, et liitlased peaksid vähem keskenduma üksteise poole näpuga näitamisele, vaid tõelisele vaenlasele. "Vaenlane on Vladimir Putin. Vaenlane on väljaspool. Ta ei ole osa liidust. Ma näen palju näpuga näitamist – sellest pole kasu," sõnas De Croo.