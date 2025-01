Briti kaitseminister lubas karmimat vastust Vene luuretegevusele merel

"Me tugevdame oma vastust tagamaks, et Venemaa laevad ja lennukid ei saaks Ühendkuningriigi või NATO territooriumi läheduses salaja tegutseda," sõnas Healey.

Minister rõhutas, et Vene sõjalaevade provokatiivne tegevus Suurbritannia territoriaalvetes on sundinud riiki muutma kehtivaid kuningliku mereväe tegutsemisreegleid.

Briti allveelaevadel lubatakse nüüd heidutusvahendina pinnale tõusta Vene laevade lähedusse ja muud sõjalaevad saavad samuti uued juhised Vene alustele lähenemiseks.

"Me ei kohku tagasi jõulisest tegevusest Suurbritannia kaitsmiseks," lubas minister.

Kreml keeldus neljapäeval kommenteerimast Suurbritannia süüdistust, et Ühendkuningriigi vetest sõitis läbi Vene luurelaev.

Ühendkuningriik teatas kolmapäeval, et nende sõjalaevastik tuvastas luureandmete kogumiseks kasutatava Vene aluse tegutsemise rannikust 72 kilomeetri kaugusel.

"Mul ei ole informatsiooni, mida see täpsemalt tähendab. Sestap ma ei kommenteeri seda," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Healey ütles kolmapäeval parlamendile, et alus nimega Jantar kaardistas Ühendkuningriigi kriitilist veealust taristut.

"Ma tahaksin, et ka president Putin kuuleks seda sõnumit: "Me näeme teid, me teame, mida te teete ja me ei põrka tagasi jõuliste sammude ees oma riigi kaitseks"," sõnas Healey.

Ministri sõnul nähti Jantari Suurbritannia vetes viimaste kuude jooksul juba teist korda. Enne seda nähti sama alust novembris.