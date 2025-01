Läänemets Hiina peost Kohtla-Järvel: jääb arusaamatuks, miks seda oli vaja

"Minu jaoks jääb täiesti arusaamatuks, miks seda sündmust teha oli vaja. Seda nii nagu Eesti mõttes kui ka Kohtla-Järve mõttes. Ja seda selles valguses, et tegelikult on kaitsepolitseiamet proovinud läbi oma aastaraamatu ja mõne teise formaadi ka rääkida seda, mismoodi see pehme mõjutustöö Hiina poolt käib," ütles Läänemets ERR-ile.

"See tähendab seda, et luuakse sidemeid. Isiklike sidemete loomine tõmbab alla kriitikameelt. Kui sa oled isiklikes sidemetes, siis on palju keerulisem jääda konkreetseks mingites olukordades, kus seda vaja võib minna," lisas Läänemets.

ERR küsis Läänemetsalt, kas Hiina kasutab kultuurikoostööd oma laiemate eesmärkide poole liikumisel.

"See kindlasti on niimoodi, et seda leplikkust läbi nende sündmuste otsitakse.

Samas me peame tõdema, et Eesti vabariik ka kindlasti toetab oma kultuurisündmusi eri riikides ja sama eesmärgiga. Aga meil võib olla demokraatiast erinev nägemus," ütles Läänemets.

"Ma vaatasin ka linnapea kommentaari, et miks seda tehti ja mis need seletused olid. Ilmselgelt Eesti kohalikud omavalitsused ja võib-olla ka Eesti poliitikud vajavad suuremat selgitamist Hiina osas. Me peaks kujundama Eesti Hiina-poliitika täpsemaks. Lõpuks avalikkus tahab teada, et ühtemoodi me ei pea Eestis Hiinat julgeolekuohuks – Hiina ei ole mingi agressorriik, kes Eestit ohustaks. Teistmoodi me teame, et Hiinal on seal oma huvid, oma tegevused.

Et mismoodi siis lõpuks käituma peab? Kas Hiina toetusrühm riigikogus, kas kohaliku omavalitsuse koostöö Hiinaga siis on see, mis on meie poliitika osa

või ei ole? Selge on see, et meil ei ole ühtegi põhjust nendega suhteid katkestada. Olgugi, et Donald Trump on öelnud, et on vaja suuremat kaitset Hiina eest, teeb USA väga tugevat majanduslikku koostööd Hiinaga," rääkis Läänemets.

Eesti Hiina-poliitika võiks täpsemalt sõnastada välisministeerium. "Võib-olla oleks ka avalikku diskussiooni vaja, et me siis saaks aru, kus me oleme tagasihoidlikumad ja kus me oma suhtlust jätkame," sõnas Läänemets.

Millist ohtu Hiina siis endast kujutab?

"Otseselt ohtu ei väljenda see, kui keegi kellegagi suhtleb, käib Hiinas

või hiinlased käivad Eestis ja kui tehakse omavahelist koostööd. Küsimus on palju mastaapsem ja globaalsem. Me saame aru, et suurriikidel on huvid, suurriikidel on huvid ennast kehtestada, suurriikide huvid, sealhulgas ka Hiina huvi,

pigem on selline, kus kohas suurriigid maailmas domineerivad ja dikteerivad ka seda maailmas valitsevat korda," lausus Läänemets.

"Eestile kui väikeriigile on väga oluline, et maailmas valitseks tasakaal, et igal riigil on ühesugused õigused, sõltumata tema eelarve, rahvastiku või kaitseväe suurusest. See on see globaalne tasand, mida me peame jälgima. Nüüd on küsimus selles, et kuidas seda detailis teostatakse," rääkis Läänemets.

"Mingites küsimustes võib-olla meil ei ole mõttekas nii väga seda koostööd teha. Näiteks on hoiatusi antud, mis puudutab teatud tehnoloogia soetamist ja see, kuidas Hiina ametivõimud pääsevad tänu sellele tehnoloogiale meie isiklikele andmetele ligi. Aga teistpidi, teatud muu koostöö on väga mõistlik. Majandusküsimustes me ei saa eitada seda, et maailma majanduses Hiina mõju väga palju on," ütles Läänemets.

Kohtla-Järvel toimus Eestis asuva Hiina suursaatkonna pakkumisel Hiina uusaasta tähistamine. Kohtla-Järve linnapea Henri Kaselo (SDE) sõnul oli tegemist kultuurikoostööga, mis aitab võtta suhetes pingeid maha. Kapo ja välisluureameti hoiatusi Hiina tegevuse suhtes, ei pidanud Kaselo antud juhul kohaseks.

Pidustustest tehtud fotodelt on näha, et Hiina suursaadiku kõrval poseerib ka Kohtla-Järve volikogu esimees ja riigikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liige Eduard Odinets.

Kapo viimases aastaraamatus seisab, et peamine luureoht Eestile on jätkuvalt Venemaa föderatsiooni ja Hiina rahvavabariigi luure- ja julgeolekuteenistuste luuretegevus.

Samuti kirjutab kapo, et Hiina üks peamine instrument pehme jõu rakendamisel, ametliku narratiivi levitamisel poliitikavaldkondades ja Hiina kuvandi parandamisel Eestis on Hiina suursaatkond Tallinnas.

Välisluureamet hoiatas viimases aastaraamatus, et kommunistliku partei juhitud Hiina rahvavabariik õõnestab teadlikult lääne mõjuvõimu ja püüab rahvusvahelisi suhteid lükata autoritaarsete riigikordade põhimõtete ja huvidega arvestava multipolaarse maailmakorra suunas.

2023. aasta 8. oktoobril kahjustas Hongkongis registreeritud laeva Newnew Polar Bear ankur Balticconnectori gaasitoru. 2024. aasta augustikuus tunnistas Hiina, et Newnew Polar Bear lõhkus Eesti ja Soome gaasijuhtme Balticconnector, ent tegemist oli õnnetusega.