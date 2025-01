Ilm püsib sombune

Neljapäeva öö on enamasti pilvine. Mitmel pool sajab vihma. Paiguti on udu. Puhub lõuna- ja edelatuul 4 kuni 10, saartel ja läänerannikul iiliti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2 kuni 5 kraadi.

Hommik on pilves ja vihmahoogudega. Puhub tugev lõuna- ja edelatuul, puhanguti sisemaal 12, rannikul 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3 kuni 5 kraadi.

Päev jätkub pilvise taeva ja vihmahoogudega. Puhub lõuna- ja edelatuul 5 kuni 11, rannikul iiliti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3 kuni 6 kraadi.

Reede jätkub plusskraadidega ja niiskena. Aeg-ajalt sajab vihma.

Laupäev toob muutuse ja loodevool avab külmale tee. Esialgu piirdub langus öösiti 3-4 miinuskraadiga ja päeval jääb temperatuur napilt alla 0 kraadi. Aga needki napid miinused muudavad teed libedaks.

Pühapäeva ja esmaspäeva jooksul kattub maa ka värske valge kihiga, aga paksule suusalumele praegune prognoospilt lootust ei anna.