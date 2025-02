Keldo: riik teeb tuumajaama asukoha otsuse lähtuvalt avalikust huvist

Eesti tuumaenergia töörühma lõpparuandes on tuumajaama võimaliku asukohana märgitud 15 piirkonda. Eestisse tuumajaama rajada sooviv Fermi Energia on nende seast välja valinud kaks Virumaal asuvat paika lootuses, et riik lähtub eriplaneeringu käigus nende valikust.

"Me oleme läbi viinud hästi põhjaliku töö ja meil kui arendajal on vastavalt planeerimisseadusele õigus teha ettepanek, mille me oleme ka riigile teinud. See on meie hinnangul väga hästi kaalutud ja me väga loodame, et riik ja asjasse puutuvad ametnikud neid argumente vaatavad ja nendega tutvuvad. Aga loomulikult on riigil õigus oma asukohti planeeringusse lisada," lausus Fermi Energia juhatuse liige Diana Revjako.

Fermi Energia on valmis kandma eriplaneeringuga seotud umbes nelja miljoni euro suuruse kulu. Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo sõnul ei annaks see Fermi Energiale eelisõigust tuumajaama rajada ega ka asukoha suhtes kaasa rääkida.

"Majandusministeerium teeb kõiki otsuseid lähtuvalt planeeringuseadusest, kus on väga detailselt selgitatud, kas ja kuidas neid otsuseid teha. Ja igasugused otsused teeb ministeerium ise lähtuvalt avalikust huvist. Ühelgi ettevõtjal, hoolimata sellest, kas tasutakse planeeringu eest või mitte, ei saa olla õigustatud ootust, et just nemad saavad midagi rajada," ütles Keldo.

Kui riik ei lähtu Fermi Energia asukohavalikust, siis ettevõtte plaane see palju ei muuda.

"Lihtsalt nendes lisanduvates piirkondades peaksime tegema tööd veidi intensiivsemalt, sest nendes kahes piirkonnas, mis olid meie ettepanekus, oleme me juba päris pikalt kohalikega tööd teinud ja neid informeerinud. Aga protsess jääks põhimõtteliselt samaks, lihtsalt tööpõld oleks veidi laiem," lausus Revjako.

Minister Keldo sõnul algatab valitsus tuumajaama eriplaneeringu tõenäoliselt juba sel kevadel.