Fermi Energia sõlmis lepingu Samsungiga tuumajaama ehituse ettevalmistuseks

Leppe järgi hakkavad Fermi Energia ja Samsung koos tegutsema, et töötada välja plaanid kuni 600-megavatise võimsusega tuumajaama ehituseks.

Fermi Energia juhatuse esimehe Kalev Kallemetsa sõnul on tuumaenergiaga seotud plaanide puhul eriti oluline rõhk ettevalmistusel, et hinnata erinevaid töömahte.

"Meil on tehnoloogia ameeriklaste poolt ja Kanada partnerid teevad ka teatud töid. Lisaks saavad teatud töömahud olema Eesti allhankijatel. Samsung peab siis hindama erinevate töövõtjate võimekust seda tööd teha ja hinnastama neid töid. Panema tööde tegemist ajagraafikusse ja eelarvestama seda tegevust," selgitas Kallemets.

Teine oluline osa, mida Samsung hakkab hindama, on reaktorite plaanitavad asukohad. Kallemetsa sõnul peab ettevõte otsustama, kus ehitus oleks elluviidav, kuidas töötajad liikuda saavad ning lisaks ka, kuidas saaks komponente kohale tuua.

Fermi Energia AS ja Samsung C&T sõlmisid koostöölepingu Lõuna-Koreas. Autor/allikas: Fermi Energia AS

Fermi Energia juhatuse esimees ennustab, et kaks väikereaktorit võiksid plaani kohaselt valmis saada kümne aasta pärast.

"Kui meie ajakava on jätkuvalt see, et eriplaneeringu saaks 2029. aastaks menetletud, siis on kaks aastat aega ehitusluba menetleda, korda saada rahastamislepingud ja kui tõeline turuhuvi on olemas, siis on täiesti võimalik seda ehitust alustada 2031. aastal ja valmis saada 2035. aasta lõpuks."

Kallemetsa sõnul on oluline luua Eestisse oma tuumareaktorid, et hoida raha kokku ja mitte sõltuda naaberriikidest.

"Soomes on elektrihind odav kogu aeg ja seda tänu sellele, et seal tuumajaamad töötavad kogu aeg. Selle nädala alguses tuulikud ei pöörelnud ning Leedu ja Rootsi vahelises ühenduses oli tehniline rike kolm päeva. Täna on ka Rootsi-Soome-Eesti vaheline ühendus Vene sabotaaži tõttu maas. Meil on vaja kindlat tootmisvõimsust Eestis ja just meie enda territooriumil - 1000 MW Eleringi analüüsi kohaselt, aga kahjuks on see kõik meil täna fossiilvõimsusega," kirjeldas Kallemets. "Tulevikus peab see olema ilma fossiilkütuseta."

Fermi Energia ja Samsung C&T leping on Kallemetsa sõnul oluline ka seetõttu, et suudeti ameeriklased koos korealastega tööle saada.

"See leping on ikka suur asi. Tuumaenergeetikas ameeriklased ja korealased koostööd väga teinud ei ole ja me suutsime nad eelmise aasta jooksul ära veenda, et Samsung on õige partner."

Samsung C&T on lõpetanud seitse tuumaelektrijaama ja ehitab praegu kolme. ​

Lepingus silmas peetud tuumareaktor BWRX-300 on Hitachi keevaveereaktori tüüp, mille esimesena ehitab Darlingtoni tuumajaam Kanadas.