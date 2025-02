Trump lükkas Mehhiko-vastaste imporditollide jõustamise kuu võrra edasi

Hiljuti selgus, et Donald Trump kehtestas USA peamistele kaubanduspartneritele Kanadale, Mehhikole ja Hiinale kõrged imporditollid. Mehhiko president Claudia Sheinbaum teatas aga esmaspäeval, et Trump pani tollide jõustamise kuuks ajaks pausile. Ka Trump teatas, et lükkas imporditollide jõustamise edasi.