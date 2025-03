Trump andis Kanada ja Mehhiko autotootjatele ühe kuu ajapikendust

USA president Donald Trump vabastab autotootjad üheks kuuks Kanadale ja Mehhikole kehtestatud 25-protsendilistest tollidest, et nad viiksid selle ajaga oma tegevuse vastavusse kehtivate vabakaubandusreeglitega, teatas Valge Maja kolmapäeval. Lisaks on Trump valmis kaaluma ka teisi tooteid, mille võiks teisipäeval jõustunud tollidest vabastada, lisati samas.

Avaldus peatas kolmapäeva õhtul viimase kolme kuu kõige järsema aktsiahindade languse Wall Streetil.

Samas rõhutas Trump, et ei katkesta oma kaubandussõda Kanada ja Mehhikoga, kuna ta soovib mõlemat riiki survestada fentanüüli salakaubandust tõkestama. Pärast kolmapäeval peetud telefonikõnet Kanada peaministri Justin Trudeauga ütles USA president, et ta ei ole veendunud olukorra paranemises.

"Ta ütles, et see on paremaks läinud, aga ma ütlesin, et see pole piisavalt hea," kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social. "Kõne lõppes "mõnevõrra" sõbralikult!" lisas ta.

Avalikud andmed näitavad, et ainult 0,2 protsenti kogu USA-s konfiskeeritud fentanüülist tuleb Kanadast, samas kui valdav enamus pärineb lõunapiiri tagant.

Kanada on valmis vähendama oma vastumeetmeid USA tollidele, kui Trumpi administratsioon loobub mõnest tema kehtestatud tollimaksust, ütles Kanada valitsusallikas. Läbirääkimised Ottawa ja Washingtoni vahel jätkusid ja kokkuleppele pole veel jõutud, märkis anonüümseks jääda soovinud allikas.

Autofirmadele kehtestatud ühekuuline vaheaeg tõi kaasa nende aktsiate hinnatõusu, kuid kaubanduspinged on tekitanud USA korporatsioonides ebakindlust ja vähendanud tarbijate kindlustunnet, mis on viinud viimastel päevadel aktsiate müügi ja hinnalanguseni.

General Motorsi aktsia tõusis kolmapäeval 7,2 protsenti ja Ford tõusis kolmapäeval 5,8 protsenti, kuid mõlemad aktsiad on aastaga võrreldes endiselt languses.

Trumpi kehtestatud tollimaksud tekitavad autotootjatele raskusi, kuna nende tegevus hõlmab kõiki kolme riiki ja nad saadavad sageli autoosasid üle piiride mitu korda enne, kui need valmis sõidukitesse monteeritakse.

Trump võib kaotada 10-protsendise tollimaksu ka Kanada energiaimpordile, nagu toornafta ja bensiin, mis vastavad USMCA päritolureeglitele, ütles aruteludega kursis olev allikas.

Põllumajandusminister Brooke Rollins ütles Bloombergile, et võimalik on ka konkreetsete põllumajandustoodete ja väetiste tollimaksude alt välja jätmine.

Trumpi kehtestatud tollimaksud on kahjustanud suhteid kolme kaubanduspartneri vahel. Kanada on juba kehtestanud vastutollid valitud USA importkaupadele, Mehhiko veel kaalub vastumeetmeid.