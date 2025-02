"Pealtnägija": kuidas poliitikud sponsoritelt raha küsivad?

Porto Franco kriminaalasja toimikud pakuvad muu hulgas haruldase sisevaate Eesti poliitika köögipoolele, millest "Pealtnägija" tõi mõne episoodi vaatajateni.

2020. aasta 1. juulil jagas Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid peasekretär Mihhail Korbiga muret partei halva rahalise seisu ja liikmemaksude teemal:

Karilaid: Mul on ainult palve sulle Mihhail, et need, kes seal tegelikult on nagu luuslanki löönud, nimesid nimetamata, kes mõnigi erakonna juhatusse kuulub ja tee ikkagi ära kõigile see maksegraafik enne kümnendat.

Karilaid: Ja-jaa, ma ikka suhtun sellesse tõsiselt, aga...

Karilaid: Jaa, tõsiselt, sest ütleme selles mõttes, et kui inimene, noh, ei leia ja ise ei taha panna, siis ta aitab otsida ettevõtjaid noh...

Karilaid: mhmh...

Ülaolev on lõik varjatud salvestustest, mis koguti nn Porto Franco kriminaalasjas. Ehkki fookuses oli Keskerakond ja Hillar Teder, jäi 2020. aasta jooksul lindile, kuidas varasematel aastatel suuri annetusi teinud kaubanduskeskuste kuningas suhtles nagu omamees enamiku erakondade esindajatega. Näiteks otsis Teder ise viisi, kuidas jõuda toona opositsioonis tema suhtes kriitilise Kaja Kallaseni.

20.12.2020 Hillar Teder ja Jaanus Karilaid Swissotelis:

Teder: Ma arvasin, et ma kõigepealt kohtun selle Gerrit Mäesaluga, kes seal nagu neid mingeid asju korraldab, eksju... Ma uurin seda Gerriti käest, sest Gerrit on iseenesest seda vana Kallast presidendiks ja kõike seda nagu ta tegi, onju.

Hilisem peaministri büroo juht Gerrit Mäesalu istuski mõne aja pärast Kalamajas Tederi Audi kõrvalistmel.

Tihe suhtlus erinevates küsimustes käis Isamaa peasekretäri Priit Sibulaga, kellele ettevõtja kurtis Porto Franco arenduse muresid ja soovis saada Kredexilt koroonalaenu. Vastukaaluks lunis Sibul ismaalastele toetust.

04.11.2020 Hillar Teder ja Jaanus Karilaid Swissotelis:

Teder: Sibul nagu helistas ja ütles, et kuule, et äkki saad, anna mulle ka natukene...

Karilaid: Aga küsis sinist ka vä? Mis sa lubasid talle?

Teder: Ee ... juba eelmine kord, kui ma kandsin teile, ma kandsin talle ka. Ta küsis 50 onju, ma kandsin talle 30.

"Mina võin annetada parteidele raha lihtsalt sellistel kaalutlustel, et ma olen öelnud välja vist seda niimoodi, et ma toetan peaministriparteid ja ma toetan majandusministri parteid," kommenteeris Hillar Teder "Pealtnägijale".

Ühelt poolt ütleb Teder, et kuna tema ärihuvid on valdavalt väljaspool Eestit, on parteide rahastamise põhjus majanduskliima ja konkurentsivõime üldine parandamine. Teisalt möönab ta, et rahasüstid andsid talle õiguse, et kõigi parteide ladvikus võeti tema telefonikõne alati vastu.

"Ma arvan, et see on hea. See on mõistlik. Partei peasekretärile tulebki helistada, kui sa näed, et investoreid ahistatakse või et me mingis faasis ei ole jõudnud mingisugusele arengutasemele. See, et sa saad rääkida, kuidas mujal asjad käivad ja mida sa arvad, kuidas nad peaksid käima, see on ju fine (ingl keeles - hästi).

"Mulle võib ikka iga kell helistada, aga on ka ilmselge, et ühegi maailmavaate, annetuse eest ei ole võimalik poliitikat osta. Ja Eestis on ettevõtjaid, kellele läheb Eesti tulevik korda, kes toetavad erakondi just nende programmiliste vaadete pärast," sõnas Jaanus Karilaid.

Tuleb rõhutada, et – välja arvatud suhtlus Mihhail Korbiga Keskerakonnast, kes on praeguseks süüdi mõistetud, ja EKRE-t esindava rahandusministri nõuniku Kersti Krachtiga, kelle süüdistust kohus veel arutab – teiste poliitikute ja parteide osas uurijad midagi seadusevastast ei fikseerinud.

Üks liin ongi väidetavad korruptiivsed jutud, aga teine pool harvanähtav sisevaade, kuidas ikkagi ettevõtjatelt toetust küsitakse. Näiteks juunis 2020 pidi Keskerakond lisaks varasematele võlgadele tagasi maksma skandaalse suurannetuse. Keskerakondlased võtsid Tederi ette.

11.06.2020 Jaanus Karilaid ja Hillar Teder:

Karilaid: Ja siis siin, ühesõnaga, täna istusime ka Jüriga koos, mõtlesime erakonna tuleviku peale...

Teder: Väga õige.

Karilaid: ... ja mõtlesime ka selle, mõtlesime ka selle juhtumi peale.

Teder: See on kindlasti minuga seotud, ma usun...

Karilaid: Alati oled erakonnaga, pikki aastaid seotud.

Teder: Absoluutselt, alates aastast 2000, siis seda ... seda ma mäletan hästi.

Karilaid: Aga me analüüsisime seda 50 000 juhtumit...

"Raha ikka küsitakse selle käest, kelle käes raha on. Arved vajasid tasumist, võlad vajasid maksmist. Üks asi on vaadata probleeme pealt, teine asi on siis probleeme lahendada ja minu ülesanne oli kahtlemata tegeleda ka erakonna annetustega," selgitas Jaanus Karilaid saates.

Võimalike annetajatena suhtles Keskerakonna rahakogumise tandem Karilaid ja Korb mitme suurettevõtjaga nagu Urmas Sõõrumaa, Parvel Pruunsild ja Raivo Rand.

30.06.2020 Jaanus Karilaid ja Mihhail Korb:

Karilaid: Tervitus! Kuule, ma arvan, et täna peaks siis, tehakse mingi 50 ma arvan.

Korb: Ahah, okei.

Karilaid: Aga ootame ära. Oota...

Korb: See on hea tunne ... see on sul see hea tunne. Aga kus see, kas see ... kas sa mõtled spordi poolt tuleb või?

Karilaid: Urmas helistas, jah.

Korb: Jaa, okei. Ja mul on selline tunne, et homme tehakse veel 50. Ma ei tea, ootame ära, ootame ära.

Karilaid: Ma ütleks samamoodi, et alati ootame ära. Ja siis ma sain kokku Parveliga.

Korb: Okei.

Karilaid: Ja sellest räägime eraldi veel, istume maha, et olen positiivne.

Kui raha on kontole laekunud, jagavad poliitikud kiitust doonorile, näiteks saatis Karilaid Tederile sõnumi "Aitäh! tugev käepigistus", kui ka üksteist tunnustades.

01.07.2020 Jaanus Karilaid ja Mihhail Korb:

Karilaid: Tandem töötab meil sinuga väga hästi.

Korb: No, me skoorime hästi, ma arvan.

Karilaid: Tulime niukesest, koos sinuga sellest raskest olukorrast välja. Nagu ma aru saan, siis täna tegi Hillar ja täna tegi see Raivo ka vist.

Nii Teder kui ka Karilaid ütlevad, et vorst-vorsti-vastu tehinguid ei olnud, samas on näha, kuidas Porto Franco esindajad, sealhulgas Hillar Teder võimlevad, et Kredexi laenu saada. Ja kui valitsus selle lõpuks ära kinnitab, saadetakse palavaid tänusõnu nii riigihalduse minister Jaak Aabile kui ka Mihhail Korbile.

Ehkki ajakirjanduses nimetati otsust Tederitele laenu anda isegi ebaseaduslikuks riigiabiks, lubas Karilaid talle jätkuvat kindlat seljatagust.

07.08.2020 Jaanus Karilaid ja Hillar Teder:

Karilaid: Kuule tahtsin öelda, jagada sinuga seda emotsiooni, kui palju on ikka kadedust Eesti ühiskonnas. Hämmastav!

Teder: Hämmastav on see, et te seisate nagu sein meie selja taga.

Karilaid: Et see sein läheb ainult paksemaks ja tänane valitsus tegelikult teebki, ongi omaette käekirjaga. Me olemegi teistsugune valitsus kui eelmised valitsused, me teemegi valikuid.

Teistsuguse käekirjaga valitsuserakonnal põles raha heleda leegiga ja sügisel oli partei aseesimees taas Tederi telefoni otsas.

02.10.2020 Jaanus Karilaid ja Hillar Teder:

Karilaid: Ei no, kui sul ... üks ütleme ... öösel kell kolm ärkad üles, mõtled, et tegelikult on valitsust hästi juhitud, majanduslangus ei ole nii suur kui arvati ja-ja lükkad midagi seal, et üle oleks, oleksime väga tänulikud selle eest.

Teder: Ja-jah. Väga hea. Kuule, aga meie nagu minu teada täna tegime onju.

Karilaid: Ah täna tegitegi?

Teder: Jah. Vähemalt ma täna rääkisin tüdrukutega.

Karilaid: Ahsoo. Okei. Okei.

"Võib-olla see kanne võttis natuke aega. Aga tõesti, meie finantsseis oli väga suure surve all, olid väga selged tähtajad. Nii et tempo oli suur, leil oli kõrge ja tegutsema pidi, isegi mõnikord küsima mitu korda üle," rääkis Karilaid.

2020. aasta lõpus andis Karilaid hoogu juurde. Näiteks 30. novembril kirjutas WhatsAppis: "Ilusat jõulukuu algust! Millal päkapikud konto juurde pääsevad? :) /.../ Jüri poolt selline palve ja jõulusoov /.../ millega ühinevad 15 000 liiget."

Teder vastas: "Kohe, ma arvan! Eile ju esimene advent - peaksid juba hiilima akende taga ja vaatama, kus head lapsed elavad (päkapiku emotikon)" /.../ Karilaid vastu: "Erakonna juhtkonnal on tantsud selged ja salmid peas."

"Ma arvan, et ei leia inimesi, kellele väga meeldib raha küsida erakonna jaoks. Kui on jõuluaeg, jõuluperiood ikka sa leiad mingi kujundi, mingi vormeli, mille kaudu on lihtsam küsida raha, maailmavaatelist annetust. Nii et ma arvan, et see kujund oli toodud ka selleks, et lihtsustada seda raha küsimist," selgitas Karilaid "Pealtnägijale".

20.12.2020 Hillar Teder ja Jaanus Karilaid Swissotelis:

Karilaid: Kas sul iseenesest selle aasta numbri sees on võimalik aidata, natukene õlg alla panna?

Teder: On küll! Aga...

Karilaid: Selles mõttes...

Teder: Palju sul vaja oleks?

Karilaid: Tegelikult, erakonnal, Jüriga rääkides, siis oli palve, et kui saaks 30. Teder: Mhmh. Saab.

Karilaid: Suurepärane, aitäh.

On poliitiline kõnekäänd, et parteijuht ei taha ja tohi teada, kust erakonnale raha tuleb. Ka toonane Keskerakonna esimees, praegu Brüsselis parlamendisaadikuna töötav isamaalane Jüri Ratas räägib midagi sellist.

"Mina neid lindistusi kuulnud ei ole ja minu teada seal ei ole ka minu kõnede lindistusi. Aga kas ma olin kursis, kellega kohtutakse ja kelle käest küsitakse maailmavaatelisi annetusi, ei, mul ei olnud sellist nimekirja," ütles Ratas "Pealtnägijale".

"Kindlasti me oma aktiivgrupis arutasime, kuidas erakonna võlgu klaarida, kuidas kampaaniaid teha ja iga annetuse küsimist ma ka informeerisin meie aktiivgrupis. Erakonna esimees kahtlemata oli teadlik," sõnas aga Karilaid ja kinnitas, et Ratas teadis, et ta küsib Tederilt 30 000 eurot.

"Ja, selliseid suuremaid annetusi ma tegin mitmeid, seal mitmete annetuste juures ma olin, et 30 000, 40 000. Loomulikult erakonna esimees teadis," ütles Karilaid.

Ratas rõhutas, et ei tegelenud raha küsimisega. "Te küsite nelja aasta tagust arutelu, kas see toimus või mitte, kolmandate inimeste vestluse raames. No ma tõesti ei, ma tõesti ei mäleta. Ma tegelesin siis Eesti Vabariigi valitsuse juhtimisega, kui te räägite aastast 2020, ei, ma ei tegelenud sellega, kuidas tuleb raha küsida ja kelle käest tuleb raha küsida," selgitas ta.

"Mina usun, et enamus poliitikuid tegutsevad ikkagi heas usus ja mina oma tööd tegin just sellest lähtuvalt, et päästa oma erakonda ja luua erakonnale paremat tulevikku," ütles Karilaid.

Selliseid vestlusi pidasid tol perioodil mitme erakonna esindajad ja neis polnud midagi ebaseaduslikku ning igal kodanikul on õigus enda eelistatud maailmavaadet rahaliselt toetada.