Pruunsild: naljaga pooleks, peaks Läänemetsalt 100 000 küsima

Kas te tundsite ennast kõrvust tõstetuna, kui selgus, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets viib koalitsiooninõukogusse ettepaneku, et te tulevikus ei saaks enam aastas üle 100 000 euro Isamaale annetada?

Kaugel sellest. Ausalt öeldes see ettepanek väga jahmatas mind.

Mis teid jahmatama pani?

Selline käitumine. Ja just see toon, et justkui mina oleksin kuidagi ohuks Eesti demokraatiale.

Läänemets andis ERR-ile intervjuu, kus ta võrdles teid lausa Elon Muskiga. Kus me nüüd oleme?

No ma ei tea. Ausalt öeldes see on hea küsimus. Minu meelest peaks seda Läänemetsa käest küsima, kus me nüüd oleme.

Miks te seda raha olete andnud? Mis on teie annetuste eesmärk?

Ma ei hakka praegu nii pikalt seda rääkima. Ma olen Isamaasse kuulnud 1999. aastast. Isamaa seisab kõige paremini minu meelest nende maailmavaadete eest, mis mulle sobivad.

Miks selline käik üldse tehti? Kas selle taga on puhtalt soov võtta Isamaalt kui praegu väga populaarselt erakonnalt üks oluline rahastaja ära?

Minu meelest on see lihtlabane poliitiline korruptsioon. Kasutada oma võimulolekut konkurentide seisukorra halvendamiseks.

Ehk see on siis pigem just Eesti demokraatiat õõnestav samm, kui asju tehakse selleks, et poliitiliste konkurentide elu kibedamaks teha?

Just. Kuna Läänemets kirjeldab mind kui ohtu Eesti demokraatiale, siis ma kindlasti suhtlen oma advokaadiga. Ja ma arvan, et ta (Läänemets - toim) peab need sõnad tagasi võtma või vastasel juhul ta peab kohtus ära põhjendama, kuidas ma ohtlik olen.

Kui ta ei vabanda ja tagasi ei võta sellist süüdistust, siis 100 protsenti.

Mida te talt nõuate?

Ei tea. Naljaga pooleks võiks öelda, et 100 000 peaks küsima sellise asja eest.

Ja selle raha te annaksite siis Isamaale? Või võtate endale?

Ei-ei, see oli ju nali.

Teie olete Isamaale annetanud viimase viie aasta jooksul ligi kaks miljonit eurot. Oskate öelda, miks ei ole need samad sotsiaaldemokraadid, aga ka Reformierakond, Eesti 200, EKRE leidnud endale selliseid mõjukaid toetajaid, kes tagaks sellise rahavoo? Pole sellise maailmavaatega ärimehi?

Järelikult. Järelikult ei sobitu ärimeeste nägemusega nende poliitiliste parteide mingid seisukohad või programmid. Mis ma siin muud oskan öelda.

Jätame teie isiku kõrvale. Juhul, kui nüüd tõesti erakonnaseadusesse selline punkt sisse viiakse, siis kui suured on võimalused seda teie poolt praegu ausalt ja avalikult antavat raha jagada hoopis teiste kanalite kaudu? Teie naine, ma ei tea, kas te olete abielus; teie lähisugulased - kõik saavad annetada 100 000 eurot.

Ma arvan, et igasuguste selliste piirangute panek on nagunii üsna jabur. Aga loomulikult sõltub kõik ju siis konkreetse seaduse sõnastusest.

Aga te ise ei poolda sellise piirangu kehtestamist?

Ei, absoluutselt mitte. Minu meelest võiks hoopistükkis riigipoolset raha erakondadele vähem anda ja peakski olema rohkem eraannetajaid. Ma arvan, et praegune süsteem, kus eraisikud oma nime ja näoga annetavad, on minu meelest igati läbipaistev.