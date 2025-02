Läänemets erakondade rahastamisest: vabandan, et Pruunsild tundis end solvatuna

Sotsiaaldemokraadid teatasid esmaspäeval, et soovivad erakonnaseaduse muutmisega piirata erakondade suurrahastajate annetused ühes aastas 100 000 eurole. Lauri Läänemetsa sõnul ei peaks inimeste eest tegema otsuseid väike grupp inimesi. Ta tõi oma põhjenduses näitena välja ettevõtja Parvel Pruunsilla, kes on annetanud suuri summasid Isamaale ja Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale. Pruunsild peab Läänemetsa plaani poliitiliseks korruptsiooniks.

Teisipäeval postitas Lauri Läänemets sotsiaalmeediasse vabanduse.

"Nii meedia kui tänaseks ka Levini advokaadibüroo esindajate vahendusel on minuni jõudnud signaalid, et oma hiljutise erakondade rahastamist puudutava probleemitõstatustega võisin ülekohtuselt solvata Isamaa erakonna suurrahastajat Parvel Pruunsilda. Niisiis soovin siinkohal vabandada, et Parvel Pruunsild tundis end isiklikult puudutatu ja solvatuna, kui tõin oma erakondade rahastamist puudutavas probleempüstituses tema rolli Isamaa erakonna suurdoonorina ülekohtuselt keskse näitena. Pean siinkohal vajalikuks rõhutada, et küsimus pole ühes või teises konkreetses isikus ega erakonnas," sõnas Läänemets.

Ta rõhutas, et erakondade rahastamisega seonduvast rääkides ei tohiks takerduda ühte või teise praegu Eesti poliitikas aktuaalsesse näitesse, vaid vaatama suurt pilti ehk seda, kas ja kuivõrd saavad erakondade rahastajad Eesti poliitikat mõjutada ning kas see on ka pikas plaanis ülejäänud Eesti kodanike, elanike, aga ka poliitikast hoiduvate eraettevõtjate või kodanikuühenduste suhtes õiglane.

Läänemetsa sõnul on hulk riike seadnud erakondade rahastamisele piiranguid, et välistada suurannetuste mõju poliitikakujundamisele.

"Sellistel piirangutel on ainult üks selge eesmärk: välistada olukorda, kus konkreetsed üksikisikud või isikute grupid omavad erakondade rahalise toetamise kaudu liiga suurt mõju riigi poliitikale – isegi kui see mõju on pelgalt hüpoteetiline. Poliitika peab olema aus ja läbipaistev oma sisult, kuid sellisena ka näima, et tagada ühiskonna usaldus demokraatiasse," kirjutas ta.

"Selleks peavad erakonnad oma otsustes ja pikemaajaliste poliitikate kujundamisel lähtuma eeskätt kõigi elanike ja valijate huvidest. Mistahes erakonna ebaproportsionaalselt suur rahaline või muul viisil hüveline sõltuvus mistahes ühest või teisest rahastajast võib aga paratamatult seda eesmärki varjutada. Ei ole ju meie ühiskonna ega riigi huvides, kui erakondade kaudu kõlaks võimsamalt vaid nende hääl, kes saavad endale lubada suurannetusi erakondadele samas kui summutatakse nende inimeste hääl, kelle rahalised võimalused enda huve, väärtusi ja maailmavaadet esindavate erakondadele annetamiseks on väiksemad," lisas ta.

Läänemets rõhutas, et Pruunsild ei ole erakondadele annetades midagi valesti teinud.

"Lõpetuseks veelkord: kuigi olen toonud Parvel Pruunsilda oma probleempüstituses prominentse näitena, ei tähenda see veel, et ta midagi valesti oleks teinud. Tema on teinud oma annetusi läbipaistvalt ja õiguspäraselt lähtuvalt oma maailmavaatest. Kuid me ei tohikski takerduda ühte või teise konkreetsesse isikusse või erakonda, vaid pigem vaatame suurt pilti ning räägime ausalt sellest, millised riskid võivad tänase erakondade rahastamise süsteemiga kaasneda meie ühiskonnale, riigijuhtimise läbipaistvusele ning seeläbi ka demokraatiale," selgitas ta.