Musk esitas pakkumise OpenAI omandamiseks 97,4 miljardi dollari eest

Multimiljardär Elon Muski juhitud konsortsium teatas esmaspäeval, et on teinud 97,4 miljardi dollari suuruse pakkumise OpenAI-d kontrolliva mittetulundusühingu ostmiseks. Organisatsiooni tegevjuht lükkas pakkumise kohe tagasi.

Muski pakkumine on järjekordne katse miljardäri võitluses takistada seni tehisaru (AI) ChatGPT arendava idufirma üleminekut kasumit taotlevaks ettevõtteks. Tõenäoliselt teravdab Muski pakkumine tema juba ammu alguse saanud pingelisi suhteid OpenAI tegevjuhi Sam Altmaniga seoses ettevõtte tulevikuga generatiivse AI-tehnoloogia buumi keskmes, kommenteeris Reuters.

Altman postitas esmaspäeval kohe pärast pakkumise avalikuks tulekut Muskile kuuluvas sotsiaalmeediakeskkonnas X (endise nimega Twitter): "Ei aitäh, aga me ostame Twitteri 9,74 miljardi dollari eest, kui soovite."

Musk asutas OpenAI koos Altmaniga 2015. aastal mittetulundusühinguna, kuid lahkus enne ettevõtte tegevuse sisulist algust. Ta asutas konkureeriva AI idufirma xAI 2023. aastal.

Musk, kellele kuulub lisaks tehnoloogia- ja sotsiaalmeediaettevõttele X ka elektriautode tootja Tesla ja kosmoseettevõte SpaceX, on USA presidendi Donald Trumpi lähedane liitlane. Ta kulutas rohkem kui veerand miljardit dollarit Trumpi valimiskampaaniaks ja määrati nüüd juhtima valitsuse tõhususe osakonda, mille ülesanne on föderaalse bürokraatia radikaalne vähendamine. Musk kritiseeris hiljuti 500 miljardi dollari suurust OpenAI juhitud projekti, mille Trump Valges Majas välja kuulutas.

OpenAI üritab nüüd mittetulunduslikust üksusest üle minna kasumit taotlevaks ettevõtteks, mis on organisatsiooni kinnitusel vajalik, et kindlustada parimate AI-mudelite väljatöötamiseks vajaminev kapital.

Musk kaebas Altmani ja teised eelmise aasta augustis kohtusse, väites, et nad rikkusid lepingusätteid, seades tehisintellekti edendamisel kasumi avalikust hüvest ettepoole. Novembris taotles ta USA ringkonnakohtunikult esialgset õiguskaitset, mis blokeeriks OpenAI-l ülemineku kasumit taotlevaks struktuuriks.

Muski hagi OpenAI ja Altmani vastu ütleb, et asutajad pöördusid esialgu tema poole, et rahastada mittetulundusühingut, mis keskendus tehisintellekti arendamisele inimkonna kasuks, kuid nüüd on see keskendunud raha teenimisele.

"OpenAI-l on aeg naasta lõplikult avatud lähtekoodiga turvalisusele keskendunud jõu juurde, mis ta kunagi oli," ütles Musk esmaspäevases avalduses. "Me hoolitseme selle eest, et see juhtuks."

Altman ütles töötajatele saadetud sõnumis, et ettevõtte nõukogu kavatseb öelda, et tal pole Muski pakkumise vastu huvi, selgub The Informationi esmaspäevasest raportist.

Musk ja OpenAI toetaja Microsoft ei vastanud kohe kommentaaritaotlustele.

Muski juhitavasse konsortsiumisse kuuluvad tema tehisintellekti idufirma xAI, Baron Capital Group, Emanuel Capital ja veel mitu äriühingut.

Wall Street Journali andmetel võib xAI ühineda OpenAI-ga pärast tehingut. xAI kogus hiljuti investoritelt kuus miljardit dollarit, mis tõstis ettevõtte vääruse 40 miljardi dollarini, ütlesid allikad Reutersile.

Tegemist võib olla nurjamiskatsega

Yale'i ülikooli õigusteaduskonna ettevõtte juhtimisele spetsialiseerunud professor Jonathan Macey hindas Muski pakkumist kui katset nurjata OpenAI eraettevõtteks kujundamine.

"Mittetulundusühing peaks võtma raha, et teha mis tahes heategusid, ja kui OpenAI eelistab selle kellelegi teisele vähema raha eest müüa, on see mure mittetulundusühingu kasusaajate huvide kaitsmise pärast," leidis ta.

OpenAI väärtuseks hinnati viimases rahastamisvoorus 157 miljardit dollarit, mis kinnitas selle staatust ühe maailma kõige väärtuslikuma eraettevõttena. Reuters teatas jaanuaris, et SoftBank Group peab läbirääkimisi OpenAI kuni 40 miljardi dollari suuruse rahastamisvooru juhtimiseks, millega tõuseks ettevõtte väärtus 300 miljardi dollarini.

Seega vajaks sellise mahuga tehing lisaks võimaliku monopolistaatusega tegelemisele ka Muskilt ja tema konsortsiumilt tohutute vahendite kogumist, tõdes Reuters.

LSEG andmetel hinnatakse Muski aktsiate väärtuseks Teslas ligikaudu 165 miljardit dollarit, kuid tema finantsvõimendus pankades oleks tõenäoliselt vähene pärast seda, kui ta 2022. aastal ostis 44 miljardi dollari väärtuses X-i, mida tollal nimetati Twitteriks.

Anonüümsust palunud investeerimispankuri sõnul võiks Musk sellise pakkumise rahastamiseks müüa osa oma osalusest Teslas või võtta oma osaluse vastu laenu või kasutada tagatisena oma osalust raketifirmas SpaceX, mille väärtus on kümneid miljardeid dollareid.

"Muski pakkumine OpenAI mittetulundusühingu ostmiseks peaks oluliselt keerulisemaks muutma OpenAI praegust raha kogumist ja kasumit taotlevaks ettevõtteks muutumise protsessi," ütles D.A. Davidsoni analüütik Gil Luria.

"Tundub, et pakkumist toetavad usaldusväärsemad investorid ... OpenAI ei pruugi suuta seda ignoreerida. OpenAI nõukogu vastutus on nüüd otsustada, kas see on parem pakkumine, mis võib SoftBanki pakkumise kahtluse alla seada."