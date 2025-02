Trump ja Putin leppisid kokku läbirääkimiste alustamises

USA president Donald Trump teatas, et rääkis kolmapäeval Venemaa presidendi Vladimir Putiniga läbirääkimiste kohesest alustamisest Ukraina sõja lõpetamiseks.

"Oleme ka kokku leppinud, et meie meeskonnad alustavad kohe läbirääkimisi ja alustame sellega, et helistame Ukraina presidendile [Volodõmõr] Zelenskile, et teda vestlusest teavitada," ütles Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil avaldatud postituses.

Ka Kreml teatas, et Putin ja Trump rääkisid telefoni teel ligi poolteist tundi ning et nad leppisid kokku kohtumises. Väidetavalt kutsus Putin Trumpi Moskvasse visiidile.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et Putin ja Trump arutasid kõnes nii Lähis-Ida olukorda, riikide kahepoolseid suhteid, Ukrainat kui ka Washingtoni ja Moskva vahelist vangivahetust, teatas Venemaa riiklik uudisteagentuur TASS.

"Vene president kutsus USA presidendi Moskvasse visiidile ja väljendas valmisolekut võtta vastu Ameerika Ühendriikide ametnikke vastastikust huvi pakkuvatel teemadel, sealhulgas loomulikult Ukraina lahenduse teemal," ütles Peskov.

"Samuti leppisid Putin ja Trump kokku isiklike kontaktide jätkamises, sealhulgas näost näkku kohtumise korraldamises," sõnas Peskov.

Ukraina presidendikantselei kinnitas, et ka Trump ja Zelenski vestlesid kolmapäeval telefonitsi ligi tund aega.

"Mul oli sisukas vestlus USA presidendiga," kirjutas Zelenski sotsiaalmeedias. "Me rääkisime rahu saavutamise võimalustest, arutasime oma valmisolekut teha koostööd."

Trump teatas pärast kõnet Zelenskiga, et reedel toimub Münchenis koosolek, kus delegatsiooni juhivad USA asepresident JD Vance ja välisminister Marco Rubio.

Trump on juba ammu öelnud, et lõpetab kiiresti Ukraina sõja, kuid pole öelnud, kuidas ta selle saavutab.

Putin rääkis viimati ametisoleva USA presidendiga 2022. aasta veebruaris, kui tal oli kõne Joe Bideniga vahetult enne tuhandete sõdurite saatmist Ukrainasse.