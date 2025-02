Eesti välistab Ukraina piiride muutmise tunnustamise

"Oluline positsioon, millest me ei saa taganeda, on ka see, et Eesti toetab Ukraina suveräänsust, territoriaalset terviklikkust ja rahvusvaheliselt tunnustatud piire," ütles Michal neljapäeval valitsuse pressikonverentsil. Sama rõhutas ka Tsahkna, kelle sõnul Eesti ei tunnusta mitte kunagi, et Ukrainalt alasid ära võetakse. Ükskõik milline ka võimalik rahuleping tuleb, ei tunnusta Eesti Ukrainalt territooriumide äravõtmist, kordas ta.

Mõlemad rääkisid ka, et mistahes rahu peab olema Ukraina jaoks õiglane ja püsiv ning selleks peaks Euroopa tugevdama Ukraina positsiooni, maksimeerida sõjalist ja majanduslikku abi Ukrainale, et ta oleks võimalikel läbirääkimistel tugevamal positsioonil. Nii pea- kui välisminister rõhutasid ka, et Ukrainale peab jääma võimalus liituda NATO-ga.

Samuti tõdesid mõlemad, et Venemaa režiimijuht Vladimir Putin pole loobunud oma eesmärgist kujundada ümber Euroopa julgeolekuarhitektuur. Seepärast peame näitama, et ka meie ei ole oma positsiooni muutnud ning ei kavatse järele anda, rõhutas Michal.

Tsahkna viitas ka kolmapäeval Moskvast tulnud kommentaarile pärast Trumpi ja Putini telefonivestlust, mille kohaselt jääb Venemaa eesmärgiks endiselt Euroopa julgeolekuarhitektuuri ümberkujundamine, sealhulgas NATO liikmeskonna vähendamine 1997. aasta seisu. "See tähendab otsest eesmärki taastada Nõukogude Liidu aegsed mõjutsoonid, mängida meid puhvertsooni ja panna küsimärgi alla kogu Euroopa julgeolekuarhitektuur," märkis ta.

Tsahkna kritiseeris kaudselt ka USA juhtkonna tegevust, märkides, et juba enne läbirääkimisi oma positsioonide ära andmine ei ole hea. "Trumpi kõne Putiniga kindlasti mitte ei tugevdanud meie positsioone. Me peame rääkima, mida peame tegema, mitte seda, mitte me ei tee," ütles ta.

USA kaitseminister Pete Hegseth nimetas kolmapäeval nii Ukraina alade täielikku vabastamist kui ka riigile NATO liikmesuse andmist ebarealistlikeks eesmärkideks.

"Oleme sisenenud uude turbulentsesse ajajärku, millega märatakse mitte ainult Ukraina, vaid terve Euroopa tulevik," tõdes Eesti välisminister.