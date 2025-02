Kaja Kallas: kokkuleppeid ei saa teha Ukraina või Euroopata

Kaja Kallas ütles ERR-i raadiouudistele, et Ukraina sõda puudutavate otsuste tegemise juures peavad olema ka Kiievi ja Euroopa Liidu esindajad. Ta lisas, et kui Ukraina on valmis vastu pidama, siis on Euroopa igati valmis Kiievit ka toetama.

"See on vastus ka küsimusele, et igasugust kokkulepet, mis toimub nii-öelda üle meie peade, üle Ukraina või üle Euroopa pea, ju ei ole võimalik täita, sest täitmiseks peab nii Ukraina kui ka Euroopa olema sellega ka nõus. Ja selle jaoks peab Ukraina ja Euroopa olema ka selle laua taga, kus neid kokkuleppeid sõlmitakse," rääkis Kallas.

Kallase sõnul on Ukrainat toetavate riikide majandusjõud Venemaa omast palju suurem, kuid olema peab ka tahtmine Ukrainat aidata ning tahe tegutseda.

"Kui me vaatame Euroopa riikide ühtset majandusjõudu või siis ka nende riikide, kes Ukrainat on toetanud, ühtset majandusjõudu, siis see on tunduvalt, kordades suurem kui Venemaal. Meil on see jõud. Meil peab olema ka tahtmine, sellepärast et see tõesti on selline olukord, et see on meie kõigi julgeoleku jaoks äärmiselt oluline, et me Ukrainat toetame. See tahe on olemas, see tahe tuleb täita ka tegudega."

Kallas tõdes, et maailm on ärevil selle pärast, mida USA rahuplaan Ukraina sõja kohta tähendab kogu maailmakorrale. Seetõttu on tema sõnul väga tähtis, et Euroopa vastus ja reaktsioon sellele oleks ühtne ning maailmakorda ja kokkuleppeid austav.

USA president Donald Trump teatas kolmapäeval, et rääkis Venemaa liidri Vladimir Putiniga läbirääkimiste kohesest alustamisest Ukraina sõja lõpetamiseks. Hiljem kõneles Trump samal teemal ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.