Toom: ainult Taavi Aasa lahkumise pärast on mul tõeliselt kahju

Keskerakond on pärast kaks kuud tagasi toimunud esimehe valimist lõpuks seisus, kus liitujaid on taas aina rohkem, ütles "Esimeses stuudios" Keskerakonna aseesimees Yana Toom, kelle sõnul on ainus lahkuja, kellest tal tõeliselt kahju on, endine Tallinna linnapea Taavi Aas.

Peale seda, kui kaks kuud tagasi valiti Keskerakonna esimeheks Mihhail Kõlvart, on erakonnast lahkujaid olnud küll mitusada, kuid see pole midagi erakordset ning erakonnas on endiselt 13 000 liiget, märkis Toom.

"Me oleme vähem kui kahe kuuga tulnud võimule kolmes omavalitsuses. Taastunud on see protsess, et inimesed astuvad erakonda, mitte erakonnast välja," ütles ta.

Toomi sõnul on tal kahju iga lahkuja puhul, ka Jaanus Karilaiu lahkumise üle ta rõõmu ei tunne, kuid eriti jäi teda piinama Taavi Aasa lahkumine.

"Ikka on kahju kui inimesed lahkuvad. Aga ainuke, kellele ma südamest tahaksin soovida edu edaspidiseks, ongi Taavi Aas. Mul on Taavi vastu teatav nõrkus. Ma tulin Tallinna linnavalitsusse, kui Taavi Aas oli linnapea ja ta mulle palju õpetas. Tema pärast on mul kahju tõesti. Aga teiste puhul – valik on tehtud, mis seal ikka. Ma pigem tänan neid, kes jäävad erakonda," lausus Toom.

Miks paljud erakonnast lahkunud Isamaa oma uueks koduks valivad, ei osanud Toom põhjendada.

"See on hea küsimus. Kui mina peaksin vaatama (uut) erakonda, siis kõige lähedama DNA-ga on kahtlemata sotsid, mitte Isamaa. See, et minnakse Isamaasse, tundub kauaaegse mustri jätkuna. Aga mingu. Kui suureks see isamaa venib, mitu Keskerakonda sinna veel mahub. Kui Jaanus (Karilaid) lahkus, siis ma mõtlesin, et tema koht oleks tegelikul EKRE. Aga see on perefirma, seal Helmede kõrval peale (Jaak) Madisoni keegi väga ellu ei jää," rääkis Toom.

Erakonna endise juhi Jüri Ratase öeldule, et Keskerakonna suurim probleem on nüüd eestikeelse valija kõnetamine, vastas Toom, et Keskerakonna venestumine ei vasta kindlasti tõele.

"Meil erakonnas on endiselt lõviosa liikmetest eestlased. Ma ei mäleta, et Ratas oleks erakonna esimehena teinud vahet eesti ja vene inimestel," lausus ta.

Toomi sõnul loodab ta, et Ratas jääks kindlasti Keskerakonda. Kui aga juhtub vastupidine, siis näitas tema sõnul juba Edgar Savisaare lahkumine, et erakond elab sellised asjad üle.

"Aga kui erakond elas üle Edgar Savisaare lahkumise, siis Ratase, Kõlvarti, Toomi, (Andre) Hanimäe lahkumise elab ära ka," nentis ta.

Toom märkis, et ta on kindel, et erakonna reiting, mis on küsitluste järgi langenud ka sotsiaaldemokraatide omast madalamaks, pöördub taas tõusule.

"Küll see reiting pöördub kasvule, sest kõik, mis langeb, pöördub kunagi kasvule ja vastupidi. Kes oleks osanud öelda, et saabub see päev, millal Reformierakond ei olegi enam tipus. Valimistevaheline reiting midagi ei maksa," lausus Toom, lisades, et Keskerakonnal vedas, et esimehe valimine ei kattunud valimiste-eelse perioodiga.