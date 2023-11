Ratas: Keskerakonna suurim probleem on eestikeelsete valijate kõnetamine

Riigikogu aseesimees ja Keskerakonna juhatuse liige Jüri Ratas ütles saates "Otse uudistemajast", et Keskerakonna jaoks on praegu suurim probleem eestikeelsete valijate kõnetamine. See määrab tema sõnul ka erakonna jätkusuutlikkuse.

Ratas rääkis, et teisipäeval toimunud juhatuse koosolekul oli teemaks viimastel nädalates erakonnast lahkunute teema, keda kokku on üle 90. Ratase sõnul oli tegemist 99 protsenti eestikeelse taustaga inimestega.

Viimase EMORI-i küsitluse järgi toetab Keskerakonda 52 protsenti venekeelsetest valijatest ja kõigest neli protsenti eestikeelsetest valijatest.

"Kõigepealt ma ütlen, et on väga hea, et Eestis on erakond, mis suudab vene emakeelega valijaid kõnetada. See on Keskerakonna tugevus. See on tegelikult ainus erakond Eestis, kes on suutnud kõnetada nii vene kui ka eestikeelse elanikkonnagruppe. Selle sideme hoidmine mõlema kogukonna vahel on ääretult oluline. Suur probleem Keskerakonna jaoks on see, et kuidas me suudame kõnetada eesti keelt kodus kõnelevaid inimesi. See neli protsenti saab erakonna jaoks ühel hetkel jätkusuutlikkuse mõttes tõsiseks verstapostiks," kommenteeris Ratas.

"See, et erakond mängib eesti- ja venekeelsele haridusteemale, kodakondsuse teemale... Tegelikult erakonna jaoks on olulised need küsimused, mis puudutavad kõiki elanikke. Ja need on Eesti inimeste toimetulek, majandusküsimused, tervishoid," lisas ta.

"Minu põhimure on see, et iga erakond peab mõtlema palju laiemalt. Ja see kontekst tänases turbulentses maailmas, väga keerulises toimetulekukeskkonnas, majanduskeskkonnas. Minu meelest erakonna mõte peab olema see, et kuidas me neid olukordi parandame," lausus Ratas veel.

Vastates küsimusele, kas Mihhail Kõlvart ei ole nendel teemadel sõna võtmisega hakkama saanud, ütles Ratas Kõlvarti tegevuse hindamiseks on veel liiga vara, aga siiski on väga murettekitavaid märke.

"Erakond räägib riigi tasandil kindlasti vähem kaasa. Ma arvan, et see on probleem erakonna jaoks," sõnas Ratas.

Erakonnast lahkusid pärast kongressi teiste seas Jaanus Karilaid, Tõnis Mölder, Triin Varek, Neeme Väli, kes liitusid Isamaaga. Lahkus ka Taavi Aas, kes mõne teise erakonnaga seni liitunud ei ole.

Ratas tõdes, et erakonnast lahkujad on Keskerakonna toetuse langusele kahtlemata hoogu juurde andnud. "Kindlasti nende lahkumine on Keskerakonna toetust vähendanud," sõnas ta.

Ratas ütles, et vestles lahkumisest kõigi eelpool mainitud Keskerakonna poliitikutega. "Oli arutelu poliitilisel teemal, ka tuleviku teemal. Peamine konflikti koht inimestel, kes läksid oli selline väärtushinnangute konflikt. Nende arvamus oli, et Keskerakond ei suuda neid väärtusi enam hoida," lausus Ratas.

Ratase sõnul ta ise Keskerakonnast lahkuda ei plaani.

Saatejuht Aleksander Krjukov küsis Rataselt, kas Mihhail Kõlvarti juhtimisel võib Keskerakonnast saada peaministripartei.

"Kuni 2027. aastane, et mõelda, kas Keskerakond tõuseb peaministrierakonnaks. No ei tõuse, see on ju selge. Seda näitab juba tänane riigikogu koosseis. Ei ole saladus, et erakonnas on ka sisepoliitiliselt rasked hetked. Et tõusta siit peaministrierakonnaks kolme ja poole aasta jooksul, seda ma ei näe," vastas Ratas.

Mihhail Kõlvart ütles kolm nädalat tagasi, et Keskerakonna esinumber Euroopa Parlamendi valimistel võiks olla Jüri Ratas. Kõlvart märkis, et teine tugev esinumbriks pretendeerija Yana Toom on valmis esinumbri kohta ka Ratasele pakkuma.

"Ma arvan, et see pole väga nende pakkuda. Tavaliselt on seda otsustanud ikkagi erakonna juhatus või erakonna volikogu," ütles selle peale Ratas.

Samas kinnitas ta, et kavatseb eurovalimistel kandideerima ja on nõus ka esinumbri kohal seda tegema. "Ma usun, et erakonnas sees on väga palju inimesi, kes peavad sellist lahendust kõige õigemaks. Ja just tänu sellele, et minu kogemus, kui me räägime Keskerakonnast, on üks suuremaid Euroopa Liidu tasandil. Loomulikult see tuleneb eelnevast tööst peaministrina," ütles Ratas.

"Ma arvan, et meil on veel tugevaid kandidaate. Kindlasti tänane Euroopa Komisjoni volinik Kadri Simson. Ja loomulikult ka Yana Toom," lisas Ratas.

Ratase sõnul ei garanteeri aga esinumbri koht pääsu europarlamenti. "See, kes valitakse Keskerakonnast Euroopa Parlamenti, see ei sõltu sellest, kes on selles nimekirjas esinumber või on üheksas number. See sõltub Eesti elanike toetusest. Eesti elanike toetus täna Keskerakonnale kõige positiivsemaid märke ei näita. Aga kindlasti me ühe koha suudame saada," rääkis Ratas.

Saatejuht Aleksander Krjukov küsis Rataselt, kas ta tulevikus uuesti Keskerakonna esimehe kohale kandideerimise on enda jaoks välistanud.

"Ma ei mõtle selle peale. Aga poliitikas ei välistata midagi," lõpetas Ratas.