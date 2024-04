Kaks kolmest vabast mehest lubab Tallinna uut võimuliitu volikogus toetada

Et Tallinna uus võimuliit ja uus linnavalitsus paika saada, vajab uus koalitsioon kahe fraktsioonitu saadiku, Taavi Aasa ja Tõnis Möldri, ning Keskerakonna mässaja Igor Gräzini häält. Kõik kolm ütlesid ERR-ile, et on valmis uue koalitsiooni võimule aitama.

Tallinnas käivad küll uue võimuliidu läbirääkimised, kuid nominaalselt neilt hääli enda võimule aitamiseks Tallinna linnavolikogus koos ei ole. Reformierakonnal on volikogus saadikuid 15, sotsiaaldemokraatidel üheksa, Isamaal seitse ja Eesti 200-l kuus ehk kokku 37. Linnavalitsuse ametisse hääletamiseks on aga vaja minimaalselt 40 häält, sest volikogus on kohti 79.

Kui endine linnapea Mihhail Kõlvart ametist maha hääletati, andis selle poolt hääle 41 saadikut, lisaks uue võimuliidu saadikutele andsid oma hääle Aas, Gräzin ja Mölder.

Kõik kolm olid kolmapäeval, mil võimuliidu moodustamise läbirääkimised veel käimas olid, selle poolt, et uus koalitsioon võimule pääseks.

"Ma arvan küll (et hääletan poolt). Eks sõltub ka ülejäänud läbirääkimistest," lausus Taavi Aas.

Aasa jaoks oli olulisim küsimus, kas uus võimuliit jätab Tallinnas ühistranspordi linnaelanikele tasuta või mitte. Praegune kokkulepe on, et tasuta ühistransport jääb.

"Aga seal oli varem teada, et vaevalt seda muutma hakatakse, kuigi üks erakond tagus kõvasti trummi. See oleks võinud minu suhtumist muuta," nentis Aas.

Aas ootab ka, et läbirääkimistel lepitaks kokku Tallinna ja Harjumaa ühise ühistranspordisüsteemi loomises. "Praegu on parim hetk selle tegemiseks, sest koalitsioon on praktiliselt sama Tallinnas, riigis ja ka Tallinna lähivaldades," märkis ta.

Linnameedia suure kärpimise plaani kohta ütles endine linnapea Aas, et opositsioon on seda kogu aeg kritiseerinud, aga linnaosalehtede säilitamine näitab, et ka uus poliitiline võim soovib ikkagi kuidagi linnaelanikeni jõuda.

Linnameedia väidetava kallutatuse ja propaganda kohta ütles Aas, et tema midagi sellist küll ei mäleta. "Seda jälgib huviga ju ka erakondade rahastamise järelevalve komisjon, et midagi sellist ei toimuks," märkis ta.

Suuri muutusi uus koalitsioon vaevalt et ellu saab enne järgmise aasta valimisi viia, sest Tallinna linn on selleks liiga inertne ja suur, lisas Aas.

Gräzin: poisid ja tüdrukud, ma hääletan teie poolt

Gräzin ütles ERR-ile, et ta pole läbirääkimisi eriti jälginud. "Aga fakt on see, et kui tuleb volikogus hääletus, olen kindlalt uue linnavalitsuse poolt. Minu hääl on lihtsalt vana koalitsiooni vastu, sest sellist totaalset, pikaajalist jama annab ikka otsida. 18 aastat (Keskerakond) võimul – see on peaaegu sama kaua nagu Putin on olnud võimul. Ükskõik mis uus kombinatsioon on parem kui see eelmine. Ma hääletan selle poolt ikka ja jälle," lausus Gräzin.

Uue võimuliidu esindajad on Gräzini sõnul tundnud huvi, mis seisukoht on temal ühes ja teises küsimuses.

"Näiteks mis arvan vene kultuurikeskusest, tasuta trammisõidust või kas (tee)töid peaks tegema rohkem talvel või suvel. Aga ma ütlen selle välja: poisid, tüdrukud, ärge muretsege, ma hääletan teie poolt," lausus Gräzin.

Nagu Aas, on ka Gräzin tasuta ühistranspordi poolt, öeldes, et see pole vaid poliitiliselt, vaid ka tehniliselt õige lahendus. Linnameedia puhul pooldab ta küll Pealinna ja Stolitsa, eriti viimase sulgemist, sest seal oli tema sõnul puhas Kremli propaganda, kuid kahetseb, et Tallinna TV mõni aasta tagasi kaotati.

"See oli siiski üleriigilise tähtsusega, seda vaadati ka Antslas ja Missos, sest seal oli võimas filmide valik; seal oli võimalik alternatiivsetel poliitilistel jõududel esile kerkida – kus EKRE siis ikka esimest korda pilti pääses. Seal oli Heimar Lenk. See oli võimas asi. Kahju muidugi nüüd, et see kinni pandi, sest seda enam tagasi ei too," lausus ta.

Mölder veel kaalub

Tõnis Mölder ütles ERR-ile, et senised läbirääkimised on tundunud positiivsed, kuid ta pole veel lõplikku otsust teinud, kas toetaks volikogus ka uut linnavalitsust. See, et ta ühines Kõlvarti umbusaldamisega, ei tähenda Möldri sõnul automaatselt, et ta toetaks ka uut linnavalitsust. "Ma umbusaldasin just Kõlvartit, sest see oli minu jaoks oluline, milline on linnapea," ütles Mölder.

Möldri sõnul on tema jaoks kolm olulist teemat, üks neist, tasuta ühistransport, sai tema jaoks positiivse otsuse.

Samamoodi toetab ta plaani ühendada Tallinna haiglad ja muud tervishoiuasutused üheks süsteemiks; kahtleb aga vajaduses sellesse süsteemi kaasata ka riigile kuuluv Põhja-Eesti regionaalhaiga.

Kolmandaks soovib Mölder, et Tallinnas oleks planeeringute menetlemine kaasavam ja läbipaistvam. "Nii mõnedki väga head ideed on Tallinnas toppama jäänud. Linna poolt peab olema loodud hea ettevõtluskeskkond, et investorid ja ettevõtjad saaksid aru, kuidas planeeringuprotsessid käivad ja millega peab arvestama," lausus ta.

Möldri sõnul oleks ta oodanud nii mõnelgi teemal läbirääkimistelt sisutihedamat arutelu, kuid mõistab, et nelja osapoole ja piiratud ajaga polegi see alati võimalik.

Tõnis Mölder lahkus Keskerakonnast mullu septembris ning liitus Isamaaga. Pärast seda, kui kapo esitas tänavu septembris Möldrile kahtlustuse altkäemaksu võtmises, astus Mölder Isamaast välja ning on sellest saadik Tallinna volikogus fraktsioonitu.

Taavi Aas lahkus Keskerakonnast mullu oktoobris ning on sestsaadik Tallinna volikogus fraktsioonitu.

Igor Gräzin hääletas küll Kõlvarti umbusaldamise poolt, kuid ei ole Keskerakonna fraktsioonist pärast seda lahkunud.

Fraktsioonitu on Tallinna volikogus ka Urmas Espenberg, kes lahkus EKRE fraktsioonist peale seda, kui oli Kõlvarti umbusaldamist toetanud. Espenbergi asendusliikme volitused lõppevad aga neljapäeval ning tema asemel tuleb Tallinna volikogu liikmeks mandaadiga Helle-Moonika Helme (EKRE), kes kohe kindlasti fraktsioonituks ei jää.