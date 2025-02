Karis: ma ei karda presidendina öelda, kui ma midagi ei tea

President Alar Karis ütles, et lapsed on õpetanud talle seda, et peab olema küsimisjulgust.

"Lapsed julgevad küsida, kui nad on veel noored. Kui nad lähevad kooli, siis miskipärast see küsimisjulgus kaob ära. Ja kui sa ei küsi, siis sa vastuseid ka ei saa," rääkis ta.

Presidendi abikaasa Sirje Karis ütles, et Eestis on väga targad lapsed. "Kui ma viimati kohtusin Tartus naisteadlaste päeval 1. klassi lastega, siis küsisin lastelt, mis on DNA. Kõik teadsid. Meil on targad lapsed."

Vastates ajakirjanik Marko Reikopi küsimusele, kas president oleks teadnud vastata, mis on DNA, ütles Karis, et tema ei tea kõiki vastuseid ja ei häbene seda ka öelda.

"Mina ei tea ka kõiki vastuseid ja ma ei karda ka tänases ametis öelda, et ma ei tea. Ma teen selle selgeks. See on väga tähtis, kui sa ei tea vastust, siis ausalt öelda, et ei tea. Ja tänapäeval saab väga ruttu õige vastuse teada. Nii see tarkus tuleb," rääkis president.

Tänavuse vabariigi aastapäeva kontsert lõi presidendi hinnangul süngesse üldisesse olukorda rõõmsa meeleolu. Karise hinnangul on peod Eesti rahvale omased.

"Ma arvan, et peohetked on meie inimestele väga omased. Olgu see tänane pidu siin majas või tegelikult tähtsam on see, mis pidusid inimesed peavad kodudes. Meil on ju laulu- ja tantsupeod. Ma arvan, et pidude pärast ei pea Eesti rahvas küll muretsema," ütles president.