Trumpi sõnul tuleb EL-i importtollide määr 25 protsenti

USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et üldine tollimaksu tase Euroopa Liidu kaupade sisseveole Ühendriikidesse saab olema 25 protsenti ning andis ühtlasi märku, et tollitariifid Kanadale ja Mehhikole jõustuvad aprilli alguses.

Oma esimesel kabinetiistungile ütles Trump EL-i tariifide kohta: "Me kavatseme need õige pea välja kuulutada ning need tulevad 25 protsenti, nii üldiselt öeldes, ja need hakkavad olema autode ja kõigi asjade puhul."

"Euroopa Liit on teistsugune juhtum kui Kanada, teistsugune juhtum. Nad on meid tõesti teistmoodi ära kasutanud," lisas Trump.

Trump teatas veebruari alguses Kanada, Mehhiko ja Hiina impordile kõrgete imporditollide kehtestamisest.

Washington teatas toona, et kehtestab Kanada ja Mehhiko impordile 25-protsendise imporditolli seniks, kuni mõlemad hakkavad tegema USA-ga koostööd narkokaubanduse ja ebaseadusliku sisserände küsimuses.

Valge Maja teatas, et Hiina kaupadele, mille suhtes juba kehtivad eri tollimaksud, kohaldatakse 10-protsendist lisamaksu.

"Kahju on tehtud," kommenteeris Trump kolmapäeval importtollide kehtestamist Mehhikole ja Kanadale. "Oleme fentanüüli tõttu kaotanud miljoneid inimesi. See tuleb peamiselt Hiinast, aga see tuleb läbi Mehhiko või läbi Kanada. Kavatsesin seda teha 1. aprillil, aga ma olen natuke ebausklik, nii et määrasin selle [tollide jõustumise] 2. aprilliks."

Veebruari alguses kehtestas Trump 25-protsendise tollimaksu USA-sse imporditavale terasele ja alumiiniumile, taastades eranditeta ülemaailmsed tollimaksud liitlastele nagu Kanada, Mehhiko, Jaapan ja Lõuna-Korea, mida eelmise presidendi Joe Bideni administratsioon oli leevendanud. Valge Maja teatel jõustuvad uued tollimaksumäärad terasele ja alumiiniumile 4. märtsil.