Kersna ja Laak: TI-hüppe eelduseks on oskused, mida tehisaru ise ei arenda

Selleks, et õppijad saaksid edukalt hakkama tehisaru kasutamisega, on vaja juba esimestest klassidest peale õpetada lastele enesereguleeritud õppimist, kirjutavad Liina Kersna ja Kristjan-Julius Laak.

President Alar Karise eestvedamisel alustatud haridusprogramm TI-Hüpe on palavalt tervitatav. Tehisaru on juba muutnud ja muudab maailma ning suurte muutuste toimudes on ääretult oluline initsiatiivi enda käes hoida. Praegu on küsimus selles, kas muutust juhib tehisaru või juhime seda meie. Presidendi initsiatiiviga loodi eeldus, et vähemalt hariduses juhime seda muutust meie.

Tehisintellekti (TI) arendamisega koos peab muutuma see, kuidas me õpime ja ka see, kuidas oleks uues olukorras tark õpetada. Tehisaru arengule julgelt ja selgelt silma vaadates saame hea võimaluse muuta õppimist tõhusamaks ja mõtestatumaks. Seetõttu on möödapääsmatult oluline, et tehisaru kättesaadavaks muutmise kõrval muudaksime süsteemselt ka õppimist ja õpetamist.

Äsja pidulikult väljakuulutatud programmi eesmärk on TI õppetöösse lõimimise läbi esimese sammuna muuta gümnaasiumite ja kutsekoolide õppetöö tulemuslikumaks. Initsiatiivi eestvedajatel on lootus, et TI võimendab seda, mille poole me hariduses soovime püüelda.

Aga mille poole me soovime püüelda? Mis on hariduses meie Sirius või Põhjanael? TI kasutamine õppetöös on kahtlemata kütkestav mõte, kuid kindlasti tuleb küsida, kuidas tuua TI-ga kaasa tõeliselt reaalne kvalitatiivne hüpe Eesti hariduses. Kuidas muuta õpisisu ja -protsesse nii, et tehisaru päriselt puhuks meile loodetud tuule tiibadesse?

Alustuseks on tähtis mõista, et TI kasutamine õppimisel erineb märksa sellest, kuidas täiskasvanud erialaekspert kasutab tehisaru oma töö tõhusamaks muutmisel. Õppimine on vaimne töö, mis nõuab ajult pingutust. Tehisaru kasutamine võib aga seda ka pärssida.

Kui õppijad saavad sekundi murdosa jooksul teha mahukatest materjalidest kokkuvõtteid, saada hoobilt vastuseid kõigile võimalikele küsimustele ning lasta enda eest kirjutada kasvõi kirjandeid, siis me mitte ei arenda õppijate teadmisi ja oskusi, vaid ergutame taandarengut. Mis on selgelt vastuolus hariduse üldise eesmärgiga.

Praegu ei ole veel ka spetsiifiliselt hariduse jaoks arendatud tekstirobotite puhul näidatud olulist mõju õppimisele. Küll aga on selgunud, et TI-d kasutades tekib õpilastel illusioon õppimisest ning väheneb vaimne pingutus.

Maailma kõige targemad haridusliku tehisintellekti uurijad ja arendajad tõdesid hiljuti, et meil pole veel sellist keelemudelit, millel oleks piisavalt head pedagoogilised oskused ning mis võimendaks, mitte ei pärsiks inimese võimete arengut.

Oluline on see, et TI-Hüppega kõikide õppijateni parimate keelemudelite toomisega vähendame majanduslikku ebavõrdsust. Teadlased on aga näidanud, et ligipääsulõhe kõrval eksisteerivad veel teisedki ja sama olulised lõhed. Selleks, et õppijad saaksid tehisaruga partnerluse tingimustes edukalt õppida, on vaja kindlaid oskusi.

Kuhjuvad teadustööd on näidanud, et üks TI tõhusa kasutamise eeldus on hästi välja arenenud eneseregulatsiooni oskused ehk õppijate võime iseseisvalt juhtida oma õppimist, seades eesmärke, jälgides oma tegutsemist eesmärgi nimel ning tehes vajalikke kohandusi.

Õpilased, kes oskavad oma õppimist juhtida, suudavad TI enda jaoks edukalt kasulikuks muuta. Tagasihoidlike oskustega õppijate tulemuslikkus seevastu kahaneb. Neil tekib illusioon teadmiste kasvust ning lisanduvad uued mõtlemist koormavad väljakutsed.

Eesti haridusvaldkonna arengukava 2021–2035 eesmärk on nüüdisajastada õppeprotsessi ja õppe sisu, pöörata aineteadmiste ja -oskuste kõrval senisest enam tähelepanu elukestvaks õppeks vajalikele üldpädevustele, sealhulgas enesejuhtimisoskusele. Kuidas siis toetada klassiruumis enesereguleeritud õppimist?

"Kui enesereguleeritud õppimise oskus on juba varajases eas toetatud ja arendatud, on suurem võimalus ka tehisaru edukaks kasutamiseks."

Oma teadustöös oleme uurinud täpselt selliseid 21. sajandi haridust pakkuvaid koole, mille poole Eesti haridus on püüelnud. Nendes koolides edendavad õpetajad enesereguleeritud õppimist kas otseselt õpistrateegiaid õpetades või kaudselt, korraldades õpikeskkonna, mis võimaldab õpilastel eneseregulatsiooni harjutada. Seda tehakse edukalt alates esimesest klassist ja nende koolide edu taga ei ole mitte tehisintellekt, vaid õpetajad ja koolijuhid, kes on soovinud teha tõelise hüppe hariduse tulevikku.

Seega selleks, et õppijad saaksid edukalt hakkama tehisaru kasutamisega, on vaja juba esimestest klassidest peale õpetada lastele enesereguleeritud õppimist. Kui enesereguleeritud õppimise oskus on juba varajases eas toetatud ja arendatud, on suurem võimalus ka tehisaru edukaks kasutamiseks.

Eestis vajaminev haridushüpe ei ole lahendatav vaid tehnoloogiaga, vaid nõuab igas klassis toimuvate õpiprotsesside tõsist ümbermõtestamist. Meil on nii harukordne võimalus kui ka moraalne kohustus lõimida nende koolide praktikad ümberkujundatavatesse õppeprotsessidesse, mis on osa TI-hüppest.

Mitte keegi maailmas ei tea veel hästi, kuidas tehisaru edukalt hariduses rakendada. Koostöös praktikute, teadlaste ja ettevõtjatega on see meie riigi suur võimalus oluliseks haridusinnovatsiooniks. Loome üheskoos selle teadmise.

Tehisaru revolutsiooni ajal ei tohi silmist kaotada meie hariduse tõelisi eesmärke: toetada kriitiliselt mõtlevaid ja ennastjuhtivaid õppijaid, kes suudavad kiiresti muutuvas maailmas kohaneda ning oma oskusi ja teadmisi pidevalt täiendada. Meie hariduse ja tehisintellekti teadlastena oleme valmis panustama ja kaasa mõtlema, kuidas kujundada uudseid õpiprotsesse, mis toetavad tõhusaks ja elukestvaks õppeks vajalike oskuste arengut koostöös TI-ga.