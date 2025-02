Professor TI-Hüppest: eesti keelest saab suur väljakutse

Uuenduslik haridusprogramm ehk TI-Hüpe 2025 on inspireeritud 30 aastat tagasi algatatud Tiigrihüppest, kui koolides alustati mahukat õpetamist interneti ja arvutitega.

TI-Hüppe projekti algataja president Alar Karise sõnul tuleb arusaamad õppimisest ümber vaadata ning kasutusele võtta uued tehnoloogilised lahendused.

"Programm aitab kaasa, et tehisaru kasutus elus ja õppimises toimuks juhitult, koos õpetajaga. Selle nimel, et see toetaks mõtlemist ja loovust, mitte ei asendaks seda," selgitas president.

Kuu aja pärast asutavad haridusministeerium ja ettevõtjad ühiselt sihtasutuse, mis hakkab haridusprogrammi ellu viima. Alustatakse läbirääkimisi kahe suurema ettevõttega – OpenAI ja Anthropic'uga –, et Eesti õppekavad nende haridustööriistadega siduda.

"Meie jaoks on oluline, et see süsteem kasutaks Eesti õppekava õpiväljunditele suunatud informatsiooni ja tegevusi. Ilmselge on see, et meil on väga konkreetne eesmärk, mida noored peavad omandama, kui nad gümnaasiumi lõpetavad," ütles haridus- ja teadusminister Kristina Kallas.

Loodava sihtasutuse aastane eelarve ettevõtjate ja haridusministeeriumiga kahasse on orienteeruvalt 6,5 miljonit eurot, et muu hulgas koolitada õpetajaid. Märtsikuust alustavad õpetajad praktiliste töötubadega ning augustiks on välja kujunenud konkreetsed koolitused, kuidas näiteks keemiaõpetaja saaks oma tundides rakendada tehisintellekti.

"Küsimus on selles, kui palju õpetaja ise tahab olla arenev, kui palju õpetaja ise on valmis panustama. Kindlasti on vaja toetada, sellepärast et seal on väga palju ümberõppimist, seal on väga palju juurdeõppimist," ütles Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna dekaan Gert Jervan.

"Kindlasti, mis saab olema väga suureks väljakutseks, on eesti keel. Tehisintellekti arusaam eesti keelest on praegu ikkagi veel väljakutse," lisas ta.

TI-Hüpe 2025 üks asutajaliige ning kunagise Tiigrihüppe üks asutajaid Linnar Viik ütles, et ettevõtjate huvi projekti rahastamisel on targad töötajad.

"Ainukene vara, mis ettevõttel on, on see lootus, et need targad inimesed tuleksid ja töötaksid minu ettevõtte nimel veel ühe päeva, veel ühe nädala, veel ühe kuu ja aitaksid kõrgemat lisandväärtust luua. Ainult tänu sellele on ettevõtetel võimalik ellu jääda," rääkis Viik.