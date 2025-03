Ilona Tragel ja Helen Hint: TI-hüpe üle õpetajate

TI-hüppe edu sõltub esmajoones sellest, kui hästi suudetakse plaanitavatesse tegevustesse kaasata õpetajad, kuna lõpuks peavad just nemad õpilastele vajaliku hüppelaua pakkuma, ja õpetajate õpetajaid, sest nemad peavad õpetajad muudatuseks ette valmistama, kirjutavad Ilona Tragel ja Helen Hint.

Oleme nädal aega elanud teadmisega, et Eesti koolides hakkab toimuma TI-hüpe ning vaid mõne kuu pärast "saavad Eesti koolinoored ja õpetajad juurdepääsu maailma juhtivatele tehisintellekti õpirakendustele ja vajalikud oskused nende targaks kasutamiseks õppetöös".

Praegu aga on õpetajad ja ülikoolides õpetajakoolitusega tegelejad jäetud kõrvaltvaataja rolli ega tea midagi selle kohta, kuidas see mastaapne muudatus nende igapäevatööd sisuliselt kohe mõjutama hakkab. Konkreetset plaani ei paista hetkel olevat ka programmi algatajatel, ehkki programm peaks algama juba poole aasta pärast.

Üllad eesmärgid ja tegelik koolielu

TI-hüppe kodulehel saab tutvuda programmi inspireeriva, kuid enamjaolt veel üldsõnalise kirjeldusega, milles tõusevad märksõnadena esile näiteks õpilaste võimestamine, personaliseeritud õppimine, õpetajate töö optimeerimine või majanduslik ja innovaatiline kasv.

Paistab, et programmi eesmärgid ongi püstitatud ennekõike tööturu vajadustest ja majanduslikest teguritest lähtuvalt. Selge praktilise suuna ja ambitsioonikate eesmärkide olemasolu on küll tervitatav, kuid igapäevaselt hariduse vallas tegutsejaid paneb mõtlema, kuidas seda kõike praktikas saavutada on võimalik.

Programmis on välja kuulutatud eesmärk muuta TI-l põhinev õppevara 2025. aasta esimeseks koolipäevaks kättesaadavaks 20 000 gümnasistile ja nende 3000 õpetajale, kes on selleks ajaks läbinud ka vastavad koolitused. See tähtaeg saabub vähem kui poole aasta pärast.

Kõik, kes on Eesti hariduselu korraldusega kokku puutunud, saavad aru, et päris nii kiiresti sellised protsessid ei pruugi käia. Näiteks e-eksamitele üleminekuks on ettevalmistusi tehtud juba alates 2017. aastast ning see protsess on olnud osalistele pigem stressirohke tatsumine, mitte efektne hüpe. Praegu liigutakse vähehaaval sinnapoole, et põhikooli lõpueksamid eesti ja inglise keeles oleks alates 2027. aastast (loodetavasti) tõepoolest digitaalsed. Kuna tegemist on muutusega, mis mõjutab tuhandeid õpilasi ja õpetajaid, on igati mõistetav, et sellele eelneb põhjalik katsetuste faas.

Riskid võimaluste kõrval

TI-hüpe on Eesti noorte tulevikule oluliselt sügavama mõjuga kui lihtsalt arvutis eksami või lõpukirjandi kirjutamine. Ometigi on põhjust olla ettevaatlik. Kui digitaalsed eksamid ja testid on ka mujal maailmas levinud ning võimaldavad meil teistest eeskuju võtta ja nende kogemustest õppida, siis TI süstemaatilist kasutamist üldharidussüsteemis ei ole teadaolevalt siiani ükski riik maailmas proovinud.

Praegu ei ole seotud huvirühmadel ka piisavalt informatsiooni selle kohta, millise tehisintelleki TI-hüpe kooli viib, kuigi OpenAI oma teates juba väidab, et kasutama hakatakse nende rakendust. Pole ilmselt vaja rõhutada, et TI iseenesest ei ole haridustehnoloogia – see ei ole mõeldud hariduse eesmärkide saavutamiseks. Need tööriistad ei ole tehnoloogilised abimehed nagu Moodle või Stuudium, mida õpetaja ja õpilane saavad oma sisuga täita.

TI tööriistad pakuvad enda sisu. Paraku ei saa ei õpilased ega õpetajad kontrollida, millist sisu. Kui mõelda näiteks DeepSeeki avalikustamisel kerkinud muredele seoses tsensuuri ja andmekaitse riskidega ning laiemalt praeguse maailmakorralduse ebastabiilsusele, siis paistavad TI-ga seotud ohud Eesti haridussüsteemis täiesti reaalsed ja vajavad enne TI-hüppe programmi käivitamist hoolikat läbimõtlemist.

Fookus hariduse sisule

Tehnilistest küsimustest veel olulisemad on hariduse sisu puudutavad kaalutlused. Lisaks juba kõlanud kommentaaridele programmi sisulisest mõttekusest ning sellega seotud eetilistest probleemidest ja võimalikust negatiivsest mõjust õpilaste arengule torkab veel ühe murekohana silma õpetajate kavandatav roll TI-hüppes.

Olles ise koolitanud nii alustavaid kui ka tegevõpetajaid, teame hästi, et igasuguste õppe sisu ja meetodeid puudutavate uuenduste jõudmine reaalselt klassiruumi on pikaajaline protsess. Paljudel õpetajatel on juba igapäevatöö kogemuse põhjal välja kujunenud oma harjumused ja tõekspidamised, mis neid (ja nende õpilasi) hästi teenivad. Vähem kui poole aastaga 3000 õpetaja välja koolitamine, st nende harjumuspäraste praktikate muutmine tundub pehmelt öeldes ulmeline eesmärk.

Sealjuures ei saa need plaanitavad koolitused keskenduda (esmajoones) konkreetsete rakenduste tehnilistele aspektidele – mis rakenduseti erinevad ja pidevalt täienevad –, vaid peavad õpetajatele andma laiema arusaamise TI tööpõhimõtetest ning sellega kaasnevatest võimalustest ja ohtudest.

"Peab tekkima selgus, millised on need TI-pädevuse komponendid, mida õpilastes tuleb õppe käigus arendada."

Veel enam, TI kasutamine õppetöös ei ole ainult tehniline võimalus, mis nõuab muudatusi pelgalt õppeprotsessi ülesehituses, nagu haridusministri kommentaaridest paistab, vaid eeldab ka õppe eesmärkide ja laiemalt õppekavade kooskõlastamist TI-hüppega. Küsimus ei ole ju selles, et õpetajad peavad lihtsalt õppima TI-d ise praktiliselt kasutama, vaid peab tekkima selgus, millised on need TI-pädevuse komponendid, mida õpilastes tuleb õppe käigus arendada.

Rohkem aega õpetajatele

Hariduse sisu muutumise vajadus tuli selgelt välja ka Heiki Raudla artiklist, mis kajastab Eesti ja Soome haridusministrite ühisavalduse TI rollist haridusvaldkonnas: TI kasutuselevõtt "lähendab üldharidust ülikoolile, üldhariduse sisuks muutub üha enam kriitilise mõtlemise ja küsimuste esitamise oskuse arendamine, et suuta tekitada olemasolevast teadmisest uut".

Kui kriitilise mõtlemise halvenemisest räägitakse juba TI-d kasutavate teadlaste ja spetsialistide puhul, siis kümnenda klassi õpilane ei ole paljudel teemadel isegi jõudnud veel sellesse etappi, et tal oleks, millega TI väljundit kriitiliselt võrrelda.

Kõige selle valguses tõstatub lisaks ka alatine probleem õpetaja töökoormusega: kui õpetaja peab olema vähemalt ühe aine ekspert, arendama oskuslikult ja koostöiselt õpilaste üldpädevusi, lähtuma kaasava hariduse põhimõtetest, tundma mitmekeelse- ja kultuurilise klassiruumi haldamise võtteid, olema samal ajal psühholoogi, sotsiaaltöötaja, abiõpetaja, vahel ka sõbra ja lapsevanema eest, siis kas me tõesti saame temalt nõuda nüüd ka kuue kuuga TI-pädevuse saavutamist?

Veelgi enam, tegelikult ei saa TI-pädevust kiirkorras omandada, nagu ka ministrite ühisavaldust käsitlevas artiklis on välja toodud: "selleks peab olema õpetajal praegusest teistsugune ettevalmistus, tal peab olema ka teadustöö kogemus ja võimekus arutelu käigus õppijate kriitilist mõtlemist juhtida ja järeldusteni suunata".

Mitte kõige kiiremini ja esimesena, vaid kõige paremini

Me ei soovi nende kitsaskohtade väljatoomisega kuidagi TI-hüppe olulisust vähendada või TI kasutamisele vastanduda. Vastupidi, tervitame seda, et riik on niivõrd olulises küsimuses julgelt initsiatiivi haaranud, ning peame vajalikuks panustada selle ürituse õnnestumisse.

Ilmselgelt on TI kasulikkust paljudes valdkondades, nt programmeerimisel või turunduses juba ilmekalt tõestatud. Kuigi kiirelt areneva TI-ga sammu pidamiseks on hariduses kahtlemata vaja lähiajal ette võtta laiapõhjalisi reforme, ei saa haridussüsteem toimida nagu Silicon Valley või Wall Street, kus muudatuste suunda määrab lihtsalt äri.

Eesti gümnaasiumihariduse eesmärk ei ole tagada üksnes riigi majanduslikku edu, vaid ette valmistada kodanikke, kes toimivad "isiksusena erinevates eluvaldkondades: partnerina isiklikus elus, oma kultuuri kandja ja edendajana, tööturul erinevates ametites ja rollides ning oma ühiskonna ja looduskeskkonna jätkusuutlikkuse eest vastutava kodanikuna".

TI-hüppe edu sõltub esmajoones sellest, kui hästi suudetakse plaanitavatesse tegevustesse kaasata õpetajad, kuna lõpuks peavad just nemad õpilastele vajaliku hüppelaua pakkuma, ja õpetajate õpetajaid, sest nemad peavad õpetajad muudatuseks ette valmistama.

Ükski põhimõtteline muudatus hariduselus ei saa juhtuda ilma õpetajate ning nende õpetajate osaluseta. Peame väga oluliseks sedagi, et antaks rohkem aega kohanemiseks ja testimiseks. Ainult nii on võimalik tagada, et TI-hüppest ei saaks TI-haip (inglise k hype) ehk hüppelaud millekski muuks kui tarkuseks ja kellelegi teisele kui Eesti õpilasele.